Российские работодатели получат субсидии за наём безработных, зарегистрированных до августа 2021 года

Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее программу субсидирования и найма безработных граждан. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее программу субсидирования и найма безработных граждан. Теперь работодатели смогут получить субсидии за наём россиян, зарегистрированных в центрах занятости до 1 августа 2021 года.

Кроме того, постановление кабмина расширяет перечень лиц, за трудоустройство которых работодатели смогут получить субсидии, вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Если раньше в эту группу входили выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, то теперь в список внесли инвалидов, одиноких родителей с детьми-инвалидами и многодетных родителей.

На сайте Правительства РФ отмечается, что программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года.

"Субсидия равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев", - сообщает пресс-служба кабмина.

Для получения субсидий работодателю нужно обратиться в центр занятости через портал "Работа в России" для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Затем необходимо направить через систему "Соцстрах" соответствующее заявление в Фонд социального страхования, занимающийся распределением и выплатой субсидий.

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