Мэрия Екатеринбурга продаёт усадьбу XIX века за 145 миллионов рублей

"Усадьба Елизаветы Бородиной" находится рядом со зданием Полпредства УрФО. Фото: Яндекс. Карты, панорамы

В Екатеринбурге определили перечень памятников, которые готовы выставить на продажу. Среди них есть как отдельные помещения, так и целая усадьба.

Комиссия думы Екатеринбурга по муниципальной собственности утвердила новый список памятников на продажу. Заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга Владимир Захаров озвучил восемь предложений.

В перечень входят:

помещение на 1-м этаже в доме на Орджоникидзе, 10. За 237 кв. м просят около 6 млн рублей. пять помещений площадью 266 кв. м в "Доме Гофмейстера" на Малышева, 35. Их стоимость оценили в 16 млн рублей. помещение в доме на Свердлова, 11. В цокольном этаже продают 246 кв. м за 11 млн рублей. подвальное помещение на Верх-Исетском бульваре, 20а. 114 кв. м в цокольном этаже оценили в 2 млн рублей. помещение на 1-м этаже в здании на Малышева, 23 / Хохрякова, 23. За него просят 6,5 млн рублей. несколько помещений в цокольном, на 1-м, 2-м этажах здания на Гоголя, 22. Стоимость объекта составляет 17 млн рублей. помещение на 2-м этаже в жилом доме на Попова, 16. 42,7 кв. м предлагают купить за 2,3 млн рублей. архитектурный ансамбль из трёх зданий на Добролюбова, 9.

Это самый крупный лот. В него входит здания площадью 670 кв. м, 308 кв. м и 707 кв. м, ворота, ограда и земельный участок 2 542 кв.м. Сейчас памятник культурного наследия XIX века "Усадьба Елизаветы Бородиной" находится в безвозмездном пользовании у Союза инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Организации по содействию развития уральского минералогического музея, семьи и детей. Всё это имущество продаётся за 145 млн рублей.

Передача культурного памятника не всегда благоприятно влияет на судьбу здания. Так, например, 19 сентября у одного из корпусов усадьбы купца Ваганова, построенной в конце XIX века, обрушилась стена.

Здание много лет находится в частной собственности, но хозяин не приводит его в порядок. "Торговая лавка в кирпичном стиле" стоит без крыши, стены здания подпирают балки, а фасад затянут строительной сеткой.