Разрушители переходов

Вчерашнее обрушение перехода парализовало движение по трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург, движение временно организовано в объезд. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

На Урале с разницей почти в год произошли два одинаковых обрушения надземных пешеходных переходов из-за тарана их самосвалами, двигающимися с поднятыми кузовами.

Последний случился вчера утром в Пермском крае на 50-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург. Упавшая в результате удара конструкция придавила как виновника трагедии, управлявшего самосвалом «МАН», так и проезжавшего рядом водителя «Газели». А 29 сентября прошлого года в Екатеринбурге КАМАЗ снёс поднятым кузовом надземный пешеходный переход на Челябинском тракте – погиб водитель самосвала. Подобные аварии множатся в связи с массовым строительством лёгких пешеходных переходов над оживлёнными трассами. Понятно, что виноваты водители самосвалов, которые проявляют невнимательность. Но может, что-то не так и с нашими переходами? Согласно ГОСТу их подмостовой габарит должен быть не менее 5 метров. Именно этот минимум практически везде закладывают проектировщики. А высота того же самосвала «КАМАЗ» с поднятым кузовом – 5,8 метра. Сравните эти цифры, и вы увидите, что трагедии закладываются ещё на этапе проектирования таких сооружений. Уже не первый год общественники предлагают увеличить габарит до 6 метров. «Сегодня поднимем на 6 метров, завтра подъёмный кран поедет с поднятой стрелой – будем на 8 поднимать? Это же лишние затраты», – звучат отговорки специалистов-дорожников. Затрат требует и другое устройство – высотный ограничитель, предупреждающий водителя-нарушителя о проблемах с габаритами. Но если строить без «лишних» затрат, такие аварии, увы, неизбежны.

Год назад аналогичная авария произошла в Екатеринбурге. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области