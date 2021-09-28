В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете гражданам с судимостью работать таксистами

Речь идёт о тех лицах, которые имеют судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Фото: Галина Соловьёва.

Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, запрещающий гражданам с непогашенной судимостью работать водителями автобусов и такси. Речь идёт о тех лицах, которые имеют судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, запретить работать водителем 1-й категории (автобусы, троллейбусы и трамваи) могут лицам с имеющейся неснятой или непогашенной судимостью "за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества".

Также документ расширяет перечень преступлений, которые влекут за собой запрет на работу водителем такси. Список пополнили такие преступления как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, разбой, убийство, грабеж и преступления против половой свободы личности и половой неприкосновенности.

Запрет на осуществление деятельности водителя общественного транспорта и такси будет распространяться на россиян и мигрантов из страны ЕАЭС - Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Другие иностранцы не смогут получить разрешение на работу при наличии судимости за совершение преступлений как в России, так и за её пределами.

"Перечень преступлений подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учётом степени общественной опасности, возможности сопоставления преступлений, предусмотренных УК РФ, с уголовными кодексами иностранных государств - членов ЕАЭС, а также с учетом статистической информации", - говорится в пояснительной записке.

Если закон будет одобрен Госдумой и подписан Президентом РФ, он вступит в силу с 1 сентября 2022 года.