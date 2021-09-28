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28 сентября 2021, 17:50

На Среднем Урале из воинской части сбежал срочник с оружием

Мужчина с оружием

Молодой человек сбежал с незаряженным автоматом Калашникова. Фото: Алексей Кунилов.

Из воинской части на территории ЗАТО Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сбежал вооружённый автоматом Калашникова срочник. По информации правоохранительных органов, в оружии нет патронов.

Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Сейчас ведётся его поиск", - приводит слова собеседника информагентство.

Отмечается, что молодой человек сбежал после учений. Кроме автомата при нём также имеется штык-нож. Жители Верхней Салды сообщают, что над населённым пунктом летает военный вертолёт.

Получить оперативный комментарий по ситуации в правоохранительных органах не удалось.

Областная газета Свердловской области

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