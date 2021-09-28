Президент России призвал "вытащить людей из трущоб"

Глава государства поручил предоставить людям, проживающим в аварийных домах, качественное, новое жильё уже в следующем году. Фото: пресс-служба Кремля.

В ходе совещания по экономическим вопросам 28 сентября Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с расселением аварийных домов. Он предложил создать новую программу расселения, куда будут включены дома, признанные аварийными в 2021 году.

Глава государства поручил предоставить людям, проживающим в аварийных домах, качественное, новое жильё уже в следующем году.

"Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

В качестве одной из важнейших задач государства Владимир Путин назвал создание современной и комфортной среды для жизни россиян. По его словам, власти ставят перед собой большие цели в этой сфере, в частности, ускорение программы расселения аварийного жилья.

Напомним, что на этом же совещании Президент уделил внимание пенсиям, поддержке семей, а также доходам военнослужащих и силовиков. В частности, он сказал, что в ближайшие годы денежное довольствие сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы и других силовых структур будет увеличено. Ежегодные темпы роста составят 9%.

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