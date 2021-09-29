Главный редактор газеты "Ревдинский рабочий" Евгений Зиновьев покинул свой пост

Евгений Зиновьев сообщил также, что переходит на пост главного редактора медиаресурса "Планёрка. Журналистика и СМИ". Фото: скрин поста Евгения Зиновьева в Facebook

В "Ревдинском рабочем" сменился главный редактор. Евгений Зиновьев, возглавлявший издание четыре года, переходит на пост главреда медиаресурса "Планёрка. Журналистика и СМИ".

"Решение это – сугубо моё, собственное. Никто меня не "попросил на выход". Я сам понял, что нужно идти дальше", – написал Евгений Зиновьев в своём Facebook.

Он представил нового руководителя "Ревдинского рабочего" и не исключил своего дальнейшего сотрудничества с изданием. Новым главредом газеты станет сотрудник газеты Ольга Вертлюгова. "Мы с Олей – не просто коллеги, а давние друзья. Вместе учились в университете, вместе работали в разных изданиях. Доверяю ей, как самому себе, и даже больше", – рассказал Евгений Зиновьев.

Он также вспомнил о том, что в газету попал четыре года назад. Его пригласили реформировать издание, которое тогда называлось "Информационная неделя". Под его руководством был проведён ребрендинг, у издания сменились название и редакционная политика, появился новый сайт. Система заголовков на первой полосе прославила "Ревдинский рабочий" на всю страну. В этом году издание победило в конкурсе "10 лучших газет России".

Евгений Зиновьев сообщил также, что переходит на пост главного редактора медиаресурса "Планёрка. Журналистика и СМИ". Покидать Ревду он не планирует.