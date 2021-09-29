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29 сентября 2021, 11:26

Главный редактор газеты "Ревдинский рабочий" Евгений Зиновьев покинул свой пост

Скрин поста

Евгений Зиновьев сообщил также, что переходит на пост главного редактора медиаресурса "Планёрка. Журналистика и СМИ". Фото: скрин поста Евгения Зиновьева в Facebook

В "Ревдинском рабочем" сменился главный редактор. Евгений Зиновьев, возглавлявший издание четыре года, переходит на пост главреда медиаресурса "Планёрка. Журналистика и СМИ".

"Решение это – сугубо моё, собственное. Никто меня не "попросил на выход". Я сам понял, что нужно идти дальше", – написал Евгений Зиновьев в своём Facebook.

Он представил нового руководителя "Ревдинского рабочего" и не исключил своего дальнейшего сотрудничества с изданием. Новым главредом газеты станет сотрудник газеты Ольга Вертлюгова. "Мы с Олей – не просто коллеги, а давние друзья. Вместе учились в университете, вместе работали в разных изданиях. Доверяю ей, как самому себе, и даже больше", – рассказал Евгений Зиновьев.

Он также вспомнил о том, что в газету попал четыре года назад. Его пригласили реформировать издание, которое тогда называлось "Информационная неделя". Под его руководством был проведён ребрендинг, у издания сменились название и редакционная политика, появился новый сайт. Система заголовков на первой полосе прославила "Ревдинский рабочий" на всю страну. В этом году издание победило в конкурсе "10 лучших газет России".

Евгений Зиновьев сообщил также, что переходит на пост главного редактора медиаресурса "Планёрка. Журналистика и СМИ". Покидать Ревду он не планирует.

Досье

Евгений Зиновьев родился 9 декабря 1978 году. До 1996 году учился в школе №28 в Ревде. Закончил Югорский государственный университет, где обучался на факультете "Гуманитарный институт" на кафедре журналистики. С 1998 по 2013 год работал в ООО "МГ "Городские вести", с 2013 по 2014 был исполняющим обязанности редактора новостного портала ugra-news.ru в Ханты-Мансийске, затем с 2014 по 2016 год работал редактором "Аргументы и Факты - Югра". С 2016 по 2019 год занимал пост главного редактора в информационном агентстве Муксун.fm, которое рассказывает о событиях в ХМАО и ЯНАО. Параллельно с этим с 2017 года начал работу в "Ревдинском рабочем".

Областная газета Свердловской области

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