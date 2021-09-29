В Екатеринбурге выделят 3 миллиона рублей на новую гигапиксельную панораму города

Мэрия Екатеринбурга обновит на сайте гигапиксельную панораму города за 3,35 миллиона рублей. В этот раз она будет осеннней. Квадрокоптеры запустят в шести микрорайонах столицы Урала.
Заказчиком работ по созданию мультимедийного продукта "Трёхмерное интерактивное пространство на основе гигапиксельной панорамы города Екатеринбурга" выступает МАУ "Город". Исполнителя выберут 8 октября.
Ему предстоит сделать множество снимков города в ночное и дневное время, в том числе с высоты птичьего полёта (не менее 150 метров). Для этого квадрокоптеры запустят со следующих точек:
- Центр (переулок Химиков - Набережной Рабочей молодёжи),
- ЖБИ (от здания на ул. Владимира Высоцкого, 4, к.5),
- Ботаника (от здания на Трактористов, 19),
- Уралмаш (Фрезеровщиков, 5),
- ВИЗ (квартал улиц Торфорезов - Ключевской - Венгерских Коммунаров - Лоцмановых)
- Академический с захватом Солнечного (ул. Павла Шаманова - ул. Анатолия Мехренцева).
Утверждён список достопримечательностей Екатеринбурга, которые также будут отображены на гигапиксельной панораме города. Дом Севастьянова, Храм-на-Крови, "Екатеринбург Арена", аэропорт Кольцово, Свято-Троицкий кафедральный собор, площадь 1905 года и другие знаковые объекты будут засняты с не менее пяти ракурсов.
Согласно данным с сайта госзакупок, фотографии должны быть сделаны только в хорошую погоду.
Добавим, что сейчас на сайте мэрии Екатеринбурга представлена осенняя панорама города от 2016 года. Обновлённая летняя интерактивная карта была запущена в 2020 году, зимняя - в 2019-м. Проект ведётся с 2011 года.
Панорама - фотографическое изображение, собранное из некоторого количества обычных фотографий, имеющее большие углы обзора и повышенное по сравнению с обычной фотографией разрешение. Панорама сверхвысокого разрешения должна быть получена путём объединения не менее 250 фотографий.