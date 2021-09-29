В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года

Екатеринбуржцев и гостей города ждут на площади с 09:00 до 17:00. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге в ближайшие выходные, 2 и 3 октября, закроют парковку на площади 1905 года. Там пройдёт ярмарка.

Горожанам традиционно предложат продукты от фермеров и производителей Свердловской области и других регионов. На прилавках появятся мясные деликатесы и копчёности, рыба, молочная продукция, овощи, сухофрукты и орехи. Пчеловоды предложат гостям ярмарки свежий натуральный мёд, пергу, пыльцу и прополис с пасек Среднего Урала, Башкирии, Алтая.

Кроме продовольственных товаров можно будет приобрести тёплые жилеты и туники, кофты и пончо, варежки и носки, шапки, шарфы и многое другое. Желающие смогут найти и сувениры из кожи и ткани, изящные вязаные вещи, обереги и куклы ручной работы. Граждан ждут в оба дня с 09:00 до 17:00.

Для автотранспорта площадь станет недоступна с 00:00 2 октября. Свою работу она возобновит в 19:00 3 октября. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского. Также предлагается воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.