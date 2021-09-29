Знаком с языком?

1. Какие браки в русском языке запрещены, и правильно?

одно-полые;

однополые;

однопалые.

2. В универмаге большой выбор осенних…

туфль;

туфелей;

польто;

польтов;

платьей;

платий.

3. Из-за чего разгорелся…

сыр-бор;

сух-лес;

тыр-пыр;

сарай.

4. Как можно взглянуть на человека?

изпод-тишка;

изподмышка;

иззаза-бора;

исподполы;

из-подводы;

из-подваль;

из-под-мешка.

5. Кувшин был богато украшен…

юфтью;

кофтью;

финифтью;

нефтью;

финтифьюфтью.

6. Ихнее Императорское Величество высочайше подпрыгнуть …

соизволило;

соизволили;

соблаговолили;

распорядилось;

удосужилося;

поднатужилося.

7. В каком слове буква «т» лишняя, а в каком нет?

прикостнуться;

солнтдце;

вздристнуть;

копипастнуть;

вствитнуть;

взвзвизгтнуть;

обсиненция.

8. Как правильно называется врачебная специальность?

патологоанафем;

проктологоанатом;

каталогоанатом;

подподологоанатом.

9. Какое из этих слов является синонимом слова «удивительно»?

дануна;

даладна;

тычёна;

даидиты;

все перечисленные.

10. Что из перечисленного является предлогом?

У Михалыча сын родился;

Семёна жена выгнала;

Завтра же не на работу.

11. Выберите правильное написание:

граморнаци;

гламурнаци;

граммарнацци;

граммотеций.

12. Объясните, почему в словосочетании «плюс-минус» перед словом «минус» стоит минус, а перед словом «плюс» плюс не ставится?

13. Выберите правильный ответ на вопрос «Откуда берутся дети»?

оттуда;

оттудова;

отседова;

оттедова;

отверблюдова.

14. Каким словом можно грамотно описать плевок?

тьху;

хртф;

хек;

цсык;

кх;

харк-тьфу.

15. Как называются жители Чемодановки?

чемоданцы;

чемоданогородцы;

чемоданчане;

чемоданяне.

16. «Ну, – прорычал Волк, – теперь я съем всех…»

трёх;

троих;

трих;

трюх;

трижды.

17. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:

оба два;

оба три;

оба раз;

оба-на;

обое;

обоя.

18. Определите, где в этом вопросе подлежащее и сказуемое?

19. Через -ться или -тся пишется слово «т(…)сяревна-лягушка»?

20. Выберите правильный вариант:

пост написан ниачём;

пост написан не о чем;

пост написан не об чём;

пост написан неучем.

Иллюстрация: Виктор Балабас