Знаком с языком?

1. Какие браки в русском языке запрещены, и правильно?
одно-полые;
однополые;
однопалые.
2. В универмаге большой выбор осенних…
туфль;
туфелей;
польто;
польтов;
платьей;
платий.
3. Из-за чего разгорелся…
сыр-бор;
сух-лес;
тыр-пыр;
сарай.
4. Как можно взглянуть на человека?
изпод-тишка;
изподмышка;
иззаза-бора;
исподполы;
из-подводы;
из-подваль;
из-под-мешка.
5. Кувшин был богато украшен…
юфтью;
кофтью;
финифтью;
нефтью;
финтифьюфтью.
6. Ихнее Императорское Величество высочайше подпрыгнуть …
соизволило;
соизволили;
соблаговолили;
распорядилось;
удосужилося;
поднатужилося.
7. В каком слове буква «т» лишняя, а в каком нет?
прикостнуться;
солнтдце;
вздристнуть;
копипастнуть;
вствитнуть;
взвзвизгтнуть;
обсиненция.
8. Как правильно называется врачебная специальность?
патологоанафем;
проктологоанатом;
каталогоанатом;
подподологоанатом.
9. Какое из этих слов является синонимом слова «удивительно»?
дануна;
даладна;
тычёна;
даидиты;
все перечисленные.
10. Что из перечисленного является предлогом?
У Михалыча сын родился;
Семёна жена выгнала;
Завтра же не на работу.
11. Выберите правильное написание:
граморнаци;
гламурнаци;
граммарнацци;
граммотеций.
12. Объясните, почему в словосочетании «плюс-минус» перед словом «минус» стоит минус, а перед словом «плюс» плюс не ставится?
13. Выберите правильный ответ на вопрос «Откуда берутся дети»?
оттуда;
оттудова;
отседова;
оттедова;
отверблюдова.
14. Каким словом можно грамотно описать плевок?
тьху;
хртф;
хек;
цсык;
кх;
харк-тьфу.
15. Как называются жители Чемодановки?
чемоданцы;
чемоданогородцы;
чемоданчане;
чемоданяне.
16. «Ну, – прорычал Волк, – теперь я съем всех…»
трёх;
троих;
трих;
трюх;
трижды.
17. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
оба два;
оба три;
оба раз;
оба-на;
обое;
обоя.
18. Определите, где в этом вопросе подлежащее и сказуемое?
19. Через -ться или -тся пишется слово «т(…)сяревна-лягушка»?
20. Выберите правильный вариант:
пост написан ниачём;
пост написан не о чем;
пост написан не об чём;
пост написан неучем.
- Опубликовано в №181 от 30.09.2021