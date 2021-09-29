Публикуем список ярмарочных площадок в Свердловской области на 2 и 3 октября

Пчеловоды предложат гостям ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге свежий натуральный мёд, пергу, пыльцу и прополис с пасек Среднего Урала, Башкирии, Алтая. Фото: Павел Ворожцов.

В первые выходные октября жители и гости Свердловской области смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты в 17 муниципалитетах региона.

Новый список выглядит следующим образом:

Алапаевск – сельскохозяйственная ярмарка на Площади Революции (2 октября с 10:00 до 18:00);

– сельскохозяйственная ярмарка на Площади Революции (2 октября с 10:00 до 18:00); Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (2 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (2 октября с 9:00 до 17:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (2 и 3 октября с 9:00 до 17:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (2 и 3 октября с 9:00 до 17:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б, универсальная и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (2 и 3 октября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б, универсальная и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (2 и 3 октября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (2 и 3 октября);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (2 и 3 октября); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (2 октября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (2 октября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов ул. Станционной (2 и 3 октября);

– универсальные ярмарки на ул. Союзов ул. Станционной (2 и 3 октября); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (3 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (3 октября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (2 и 3 октября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (2 и 3 октября); Богданович – универсальная ярмарка на ул. Парковая, 10, МБУК "Парк культуры и отдыха городского округа Богданович" (2 октября с 10:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка на ул. Парковая, 10, МБУК "Парк культуры и отдыха городского округа Богданович" (2 октября с 10:00 до 15:00); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (2 и 3 октября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (2 и 3 октября с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (3 октября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (3 октября с 11:00 до 15:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.