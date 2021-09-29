В Карелино установили мемориал в память о защитниках Родины

Поиск героев продолжается. На мемориальную доску будут добавлять фамилии Фото: Наталья Большакова

В посёлке Карелино (ГО Верхотурский) установлена мемориальная доска с именами участников Великой Отечественной войны. Готовясь к этому событию, жители три года собирали данные о воинах. Благотворители оплатили изготовление мемориала, а доставка заказа из Серова в Карелино стала экстремальным путешествием по бездорожью.

На Мемориальную доску занесены имена 62 погибших в боях жителей станционного посёлка Карелино и пяти канувших в Лету окрестных деревень, а также 70 участников войны, вернувшихся с фронта в родные края. Поиск имён оказался продолжительным и трудным, так как почти все родственники героев разъехались по городам и весям. В Карелино зарегистрированы 159 человек, постоянно проживают и того меньше. Местные жительницы Валентина Мальцева и Нина Качесова искали сведения о земляках в архивах, похозяйственных книгах, соцсетях. Люди откликнулись: поделились документами, фотографиями, воспоминаниями о своих родных.

– Мы понимаем, что эти списки далеко не полные. Думаю, что наша поисковая работа на этом не остановится, – поделилась Валентина Мальцева.

Для изготовления мемориальной доски бюджетных средств не потратили. Осуществить мечту поселковых жителей помогла финансовая помощь строительно-дорожной организации СК «Бэйс Урал». Подряд на изготовление получила серовская рекламная группа «Апельсин». Выполнить его не составило труда, ведь такие заказы у серовцев уже были, а вот доставить конструкцию на место монтажа, находящегося в 114 километрах от Серова, оказалось непросто.

– Сначала хотели увезти всё по железной дороге, но вес конструкции, стройматериалов и бетономешалки превышал 200 килограммов. Глава Верхотурья Алексей Лиханов помог найти транспорт, которому по силам пройти по бездорожью. Вахтовка с трудом пробралась до Карелино по болотам, – рассказала ведущий менеджер «Апельсина» Наталья Большакова.

29 сентября Мемориальная доска была торжественно открыта. Цветы возложили настоящие и бывшие жители Карелино. Вместе вспомнили золотые дни посёлка, когда здесь работал мощный леспромхоз, обсудили житейские проблемы. Главная из них – отсутствие автодороги. В холода можно ездить по зимнику, а летом посёлок с «большой землёй» соединяет только железная дорога (см.«Облгазету» №22 от 09.02.2021). Как сообщила первый заместитель главы ГО Верхотурский Лариса Литовских, на 2022 год муниципалитет запланировал строительство автодороги до Карелино.

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