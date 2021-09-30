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Общество
30 сентября 2021, 05:55

Сомнительная оптимизация здравоохранения и тест на грамотность: обзор номера "ОГ" за 30 сентября

Доброе утро!

♦ Медицинская реформа, названная федеральными властями оптимизацией, стартовала в 2010 году и продолжалась несколько лет. Её последствия россияне расхлёбывают до сих пор. Ситуация с Серовом, Сосьвой и Гарями – самый показательный пример горе-реформы в Свердловской области. Чтобы получить медицинскую помощь жители Гаринского и Сосьвинского округов вынуждены ехать в Серовскую горбольницу. Расстояние от Гарей до Серова – 120 км, от Сосьвы – 87. Подробнее о проблеме.

♦ В нынешнем созыве Законодательного собрания области появится пятая фракция – «Новые люди». В её состав войдут всего два депутата, которые будут работать в парламенте впервые, – глава реготделения партии Рант АГАДЖАНЯН, который возглавит фракцию, и ресторатор Иван Зайченко. После вручения мандатов «Облгазета» попросила будущего руководителя фракции кратко подвести итоги кампании и рассказать о своих планах. Интервью читайте тут.

♦ Помимо осмысления серьёзных тем, не забывайте улыбаться. Предлагаем вам пройти тест на грамотность от Красной Бурды.

Областная газета Свердловской области
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