Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на октябрь

Градусники, лампочки, батарейки смогут сдать только физлица. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Екатеринбурга вновь пригласили сдать опасные отходы. Опубликован график работы мобильных пунктов приёма на октябрь.

Традиционно пункты приёма будут работать во всех районах города, но в разные даты. Об этом министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сообщил в Instagram.

Он напомнил, что градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц. График работы передвижного пункта на октябрь выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 13 октября с 08:00 до 12:00 и 26 октября с 15:00 до 19:00;

(Бабушкина, 16) – 13 октября с 08:00 до 12:00 и 26 октября с 15:00 до 19:00; Кировский район (Первомайская, 75) – 6 октября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 08:00 до 12:00;

(Первомайская, 75) – 6 октября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 08:00 до 12:00; Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 8 октября с 15:00 до 19:00 и 21 октября с 08:00 до 12:00;

(Мельковская, 7) – 8 октября с 15:00 до 19:00 и 21 октября с 08:00 до 12:00; Чкаловский район (8 Марта, 177) – 05 октября с 15:00 до 19:00 и 19 октября с 08:00 до 12:00;

(8 Марта, 177) – 05 октября с 15:00 до 19:00 и 19 октября с 08:00 до 12:00; Ленинский район – 4 октября с 15:00 до 19:00 (8 марта, 20, отдел благоустройства) и 20 октября с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный);

– 4 октября с 15:00 до 19:00 (8 марта, 20, отдел благоустройства) и 20 октября с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный); Октябрьский район (Луначарского, 217) – 11 октября с 15:00 до 19:00 и 22 октября с 08:00 до 12:00;

(Луначарского, 217) – 11 октября с 15:00 до 19:00 и 22 октября с 08:00 до 12:00; Верх-Исетский район (Московская, 27) – 7 октября с 15:00 до 19:00 и 27 октября с 08:00 до 12:00.

Добавим, в городе также есть стационарный пункт сбора опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30), в пятницу с 8:00 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.