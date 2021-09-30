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Общество
30 сентября 2021, 10:00

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на октябрь

отработанные лампочки

Градусники, лампочки, батарейки смогут сдать только физлица. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Екатеринбурга вновь пригласили сдать опасные отходы. Опубликован график работы мобильных пунктов приёма на октябрь.

Традиционно пункты приёма будут работать во всех районах города, но в разные даты. Об этом министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сообщил в Instagram.

Он напомнил, что градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц. График работы передвижного пункта на октябрь выглядит следующим образом:

  • Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 13 октября с 08:00 до 12:00 и 26 октября с 15:00 до 19:00;
  • Кировский район (Первомайская, 75) – 6 октября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 08:00 до 12:00;
  • Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 8 октября с 15:00 до 19:00 и 21 октября с 08:00 до 12:00;
  • Чкаловский район (8 Марта, 177) – 05 октября с 15:00 до 19:00 и 19 октября с 08:00 до 12:00;
  • Ленинский район – 4 октября с 15:00 до 19:00 (8 марта, 20, отдел благоустройства) и 20 октября с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный);
  • Октябрьский район (Луначарского, 217) – 11 октября с 15:00 до 19:00 и 22 октября с 08:00 до 12:00;
  • Верх-Исетский район (Московская, 27) – 7 октября с 15:00 до 19:00 и 27 октября с 08:00 до 12:00.

Добавим, в городе также есть стационарный пункт сбора опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30), в пятницу с 8:00 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Областная газета Свердловской области

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Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на октябрь