В свердловском муниципалитете ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Африканская чума свиней опасна для этих животных. Фото: Павел Ворожцов

Карантинные меры ввели в Камышловском районе Свердловской области. В одном из подсобных хозяйств три животных заразились африканской чумой свиней.

Санитарно-защитную зону установили вокруг хозяйства в радиусе 20 км в селе Калиновском. Временно введён пропускной режим на территорию.

"После того, как 27 сентября в личном подсобном хозяйстве был выявлен падеж трёх животных, пробы были исследованы в Свердловской областной ветеринарной лаборатории. Был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Опасности распространения мяса животных нет, так как хозяйство его не реализовывало", - рассказали корреспонденту "Областной газеты" в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным врачей, для людей вирус не опасен. А для животных - очень. Поэтому на заражённой территории департаментом ветеринарии региона проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, в том числе масштабная дезинфекция, которая полностью уничтожает возбудитель вируса. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары ведут учёт животных в хозяйствах, которые вошли в санитарную зону.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области тоже вводили карантин из-за африканской чумы. Опасный для свиней вирус был завезён на Средний Урал с мясом из Тверской области. Замороженный полуфабрикат из свинины под названием «Набор для борща» был изготовлен ООО «Коралл», а мясо поступило с откормочной фермы того же предприятия, где и возник очаг АЧС.

"Областная газета" рассказывала, как этот вирус может повлиять на свиноводство в регионе.