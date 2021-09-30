СК опубликовал первую книгу о расследовании убийства царской семьи

Первый том состоит из шести глав, которые последовательно рассказывают о трагических событиях, связанных с убийством царской семьи в Екатеринбурге. Фото: СКР

На сайте Следственного комитета появилась первая книга трёхтомника "Преступление века. Материалы следствия". В ней собраны исторические документы, связанные с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближённых.

Первый том состоит из шести глав, которые последовательно рассказывают о трагических событиях, связанных с убийством царской семьи в Екатеринбурге и сокрытием их останков.

"Общий комплекс документов, использованных в данном издании, охватил архивные собрания разной государственной принадлежности и различного статуса; причём были найдены новые, не публиковавшиеся ранее, документы", - говорится в предисловии к книге, написанном председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Над трёхтомником работают следователи, учёные, эксперты и исследователи. В СК отмечают, что в книге наиболее полно и достоверно представлены сведения о расследовании преступления вековой давности.

Второй и третий тома посвящены следственной работе 1918-1924 годов, начала 90-х, когда этот факт подвергся повторному исследованию, а также расследованию на современном этапе. В книге также будут представлены актуальные результаты следствия по уголовному делу, возобновлённому осенью 2015 года.

"Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические (антропологические). Большую роль сыграла работа картографов, благодаря которой были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги", - рассказали также в СКР.

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