Как оставаться модным в любом возрасте?

Стилист Елена Лашко (слева) работает модным экспертом не только в России, но и в США. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге прошло модное дефиле осенних нарядов для женщин 50+. Участники социального проекта «Академия осознанного долголетия «КомУза» прошлись в одежде, которую носят в обычной жизни, а эксперт по стилю оценила их образы и рассказала, почему мода доступна в любом возрасте.

Только яркая одежда

До начала модного показа – несколько минут. В гримёрке 13 дам наводят красоту, а консультант по имиджу Елена Лашко добавляет последние штрихи в образы своих моделей.

По мнению стилиста Елены Лашко, мода – это умение сочетать вещи и цвета так, чтобы это смотрелось красиво и уместно. Фото: Галина Соловьёва

– Мой первый образ на этом дефиле – монохромный, то есть в одной цветовой гамме: короткая тёмно-зелёная юбка, серые плотные колготки и салатовая косуха, – показывает свой наряд 65-летняя участница Елена Сабурова. – Второй – джинсы клёш и жёлтое худи. Я поняла, что в любом возрасте можно носить всё, что мы хотим, даже «молодёжные» вещи.

Современный тренд – носить кожаные куртки с юбками и платьями, а не только с джинсами. Фото: Галина Соловьёва

Другая модель Маргарита Брагина в 83 года демонстрирует свою любимую комбинацию: джинсы, футболка, белые кроссовки и джинсовка.

– Когда мы начали заниматься в «КомУ–зе» со стилистом, я стала носить более спортивные наряды и поняла, что люблю яркие цвета в одежде: голубой, салатовый, жёлтый. Чёрный совсем пропал из моего гардероба! – заявляет Маргарита Юрьевна.

К выходу готовится ещё одна модель Валентина Винникова: она подкрашивает губы красной помадой – в цвет своих ярких брюк.

– Мода – это значит быть красивой независимо от возраста и соответствовать времени. Я подбираю образы по цветосочетанию, важно, чтобы совпадали оттенки.

Мини-юбки тоже можно

– Сегодня у нас будет практический мастер-класс, где наши дамы представят стритстайл (уличный стиль. – Прим. ред.) образы, а я расскажу о правилах стильного гардероба на каждый день, – объявляет о начале показа Елена Лашко.

К зрителям выходят женщины в пальто и кожаных куртках, в платьях и брючных костюмах, в кроссовках и на каблуках. На сцену поднимается одна из моделей в ярко-жёлтом пальто, узких брюках в клетку и тёмном пиджаке в тонкую полоску.

В этом образе стилист отметила удачное сочетание жёлтого цвета в пальто и на носках ботинок. Фото: Галина Соловьёва

– В этом образе есть микс принтов полоски и клетки, поэтому не стоит их перегружать украшениями, – комментирует Елена Лашко. – Удачно подобраны ботинки, в которых есть жёлтый цвет – в тон пальто. Узкие прямые брюки хорошо смотрятся с удлинённым жакетом.

На следующей модели – чёрная короткая куртка, рубашка в синюю полоску, алые брюки и тёмные кроссовки с красной подошвой.

Яркие цвета можно носить в любом возрасте, а в пасмурную погоду ещё и поднимают настроение. Фото: Галина Соловьёва

– Сегодня очень модно смешивать стили, – говорит эксперт. – В этом образе куртка и кроссовки из спортивного стиля сочетаются с романтической рубашкой с цветочной вышивкой. Яркие брюки особенно выгодно смотрятся в осеннюю погоду, а шарф создаёт дополнительную вертикаль и вытягивает образ, что всегда выгодно для женщины.

На примере других дам Елена Лашко дала ещё несколько модных советов. Например, чтобы сделать образ более современным, приподнимите воротник пальто или жакета и закатайте рукава, чтобы открыть запястья. Также, зрелым дамам с хорошей фигурой разрешено носить мини-юбки, только сочетать их нужно с плотными тёмными колготками. По словам эксперта, образ женщины считывается сверху вниз: от современной причёски до красивой обуви.

– Сейчас модно всё, главное – уметь сочетать вещи между собой, – отмечает Елена Лашко. – Знать модные тренды нужно, но подбирайте их себе с умом, сохраняйте свою индивидуальность. Стиль может быть без границ, забудьте про все стереотипы по поводу возраста и одевайтесь так, как хочется.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Удлинённый джемпер, блюза и тёмные джинсы – актуальный образ на каждый день. Фото: Галина Соловьёва

Яркие пальто с необычными принтами лучше носить с однотонными вещами. Фото: Галина Соловьёва

Во время мастер-класса зрители задавали вопросы стилисту, просили подсказать, как осовременить их образы. Фото: Галина Соловьёва

Маленькая сумка через плечо – это не только удобный аксессуар, но и ещё одна вертикальная полоска в образе, которая вытягивает силуэт. Фото: Галина Соловьёва

Стильная одежда позволяет женщине не только чувствовать себя более красивой, но и уверенной. Фото: Галина Соловьёва

Каждая модель представила по 2–3 своих лучших повседневных образа. Фото: Галина Соловьёва

Современный стиль позволяет носить элегантные пальто с кроссовками. Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №182 от 01.10.2021