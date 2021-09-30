Как оставаться модным в любом возрасте?

В Екатеринбурге прошло модное дефиле осенних нарядов для женщин 50+. Участники социального проекта «Академия осознанного долголетия «КомУза» прошлись в одежде, которую носят в обычной жизни, а эксперт по стилю оценила их образы и рассказала, почему мода доступна в любом возрасте.
Только яркая одежда
До начала модного показа – несколько минут. В гримёрке 13 дам наводят красоту, а консультант по имиджу Елена Лашко добавляет последние штрихи в образы своих моделей.
– Мой первый образ на этом дефиле – монохромный, то есть в одной цветовой гамме: короткая тёмно-зелёная юбка, серые плотные колготки и салатовая косуха, – показывает свой наряд 65-летняя участница Елена Сабурова. – Второй – джинсы клёш и жёлтое худи. Я поняла, что в любом возрасте можно носить всё, что мы хотим, даже «молодёжные» вещи.
Другая модель Маргарита Брагина в 83 года демонстрирует свою любимую комбинацию: джинсы, футболка, белые кроссовки и джинсовка.
– Когда мы начали заниматься в «КомУ–зе» со стилистом, я стала носить более спортивные наряды и поняла, что люблю яркие цвета в одежде: голубой, салатовый, жёлтый. Чёрный совсем пропал из моего гардероба! – заявляет Маргарита Юрьевна.
К выходу готовится ещё одна модель Валентина Винникова: она подкрашивает губы красной помадой – в цвет своих ярких брюк.
– Мода – это значит быть красивой независимо от возраста и соответствовать времени. Я подбираю образы по цветосочетанию, важно, чтобы совпадали оттенки.
Мини-юбки тоже можно
– Сегодня у нас будет практический мастер-класс, где наши дамы представят стритстайл (уличный стиль. – Прим. ред.) образы, а я расскажу о правилах стильного гардероба на каждый день, – объявляет о начале показа Елена Лашко.
К зрителям выходят женщины в пальто и кожаных куртках, в платьях и брючных костюмах, в кроссовках и на каблуках. На сцену поднимается одна из моделей в ярко-жёлтом пальто, узких брюках в клетку и тёмном пиджаке в тонкую полоску.
– В этом образе есть микс принтов полоски и клетки, поэтому не стоит их перегружать украшениями, – комментирует Елена Лашко. – Удачно подобраны ботинки, в которых есть жёлтый цвет – в тон пальто. Узкие прямые брюки хорошо смотрятся с удлинённым жакетом.
На следующей модели – чёрная короткая куртка, рубашка в синюю полоску, алые брюки и тёмные кроссовки с красной подошвой.
– Сегодня очень модно смешивать стили, – говорит эксперт. – В этом образе куртка и кроссовки из спортивного стиля сочетаются с романтической рубашкой с цветочной вышивкой. Яркие брюки особенно выгодно смотрятся в осеннюю погоду, а шарф создаёт дополнительную вертикаль и вытягивает образ, что всегда выгодно для женщины.
На примере других дам Елена Лашко дала ещё несколько модных советов. Например, чтобы сделать образ более современным, приподнимите воротник пальто или жакета и закатайте рукава, чтобы открыть запястья. Также, зрелым дамам с хорошей фигурой разрешено носить мини-юбки, только сочетать их нужно с плотными тёмными колготками. По словам эксперта, образ женщины считывается сверху вниз: от современной причёски до красивой обуви.
– Сейчас модно всё, главное – уметь сочетать вещи между собой, – отмечает Елена Лашко. – Знать модные тренды нужно, но подбирайте их себе с умом, сохраняйте свою индивидуальность. Стиль может быть без границ, забудьте про все стереотипы по поводу возраста и одевайтесь так, как хочется.
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- Опубликовано в №182 от 01.10.2021
Сюжет
«Старшее поколение»
Об активной жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста.