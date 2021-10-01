Кто представит Средний Урал в Госдуме и какие законы вступят в силу в октябре: обзор сегодняшнего номера "ОГ"

Доброе утро!

♦ Свердловскую область в Государственной думе VIII созыва будут представлять 13 депутатов. Это ровно столько же, сколько было на конец работы нижней палаты парламента прошлого созыва (по итогам выборов было 14 депутатов от региона, но в середине созыва представитель ЛДПР Данил Шилков ушёл работать в Счётную палату РФ). При этом состав депутатов от нашего региона обновился почти на 40%. О том, кто будет отстаивать интересы Среднего Урала в Госдуме, читайте в статье "13 надежд Урала".

♦ Комфортная вакцинация, ТВ-каналы без "спецверсий", борьба с "серыми" симками – топ-5 законов, которые вступают в силу в октябре.

♦ Сегодня, 1 октября, квартет народных инструментов "Урал", ставший брендом культуры региона, отмечает 30-летие. На юбилейном концерте "Урал" соберёт на одной сцене до десятка ансамблей своего жанра. И не исключено также, что в будущем состоится наконец задуманный однажды совместный проект "Урала" с великим комиком Пьером Ришаром... Подробнее об этом читайте тут.

♦ Также в этот день отмечается Международный день пожилого человека. Это повод не только лишний раз проявить о них заботу, но и вдохновиться их примером. На полосе "Старшее поколение" вы, в том числе сможете прочитать о бывшей медсестре, вытаскивавшей раненых с поля боя, которая в свои 100 лет каждый день ходит по четыре километра.