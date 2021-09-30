В Свердловской области от укусов животных пострадало 6 028 человек

Бешенство выявили только у трёх лис. Фото: Галина Соловьёва

За восемь месяцев 2021 года от укусов животных пострадали 6 028 жителей Свердловской области. Из них 91 человек – в результате нападения диких животных.

На территории региона было зарегистрировано три случая лабораторно подтверждённого диагноза "бешенство" - в Каменском ГО, Тугулыме и Богдановиче. Все они были выявлены у диких лис. Случаи фиксировались на территории трёх разных населённых пунктов.

Прямому риску заразиться бешенством подверглось шесть человек. Случаи заболевания не регистрировались благодаря своевременному лечению, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Случаи заболевания бешенством у людей не регистрировались в Свердловской области с 2013 года.

Специалисты напоминают, что при отсутствии профилактической антирабической помощи заражённый человек или животное умирает в 100% случаев. Инфицирование происходит через укус животным или попадании его слюны на повреждённую кожу.

Наибольшую опасность представляют лисы и бездомные собаки, но в последнее время бешенство фиксировали у домашних и сельскохозяйственных животных (кошки, собаки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот).

Напомним, по итогам 2020 года в Свердловской области от укусов животных пострадали 8 567 жителей. Из них 208 человек – в результате нападения диких животных.