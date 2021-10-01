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Общество
1 октября 2021, 11:07

Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах

Зритель с пультом

После завершения прохождения Солнца качество приёма телеканалов восстановится. Фото: Алексей Кунилов

В период со 2 по 23 октября россияне могут заметить помехи на телеэкранах. В Российской телевизионной и радиовещательной сети уже пояснили, что это связано с солнечной активностью. Весной и осенью обычно происходит такое явление, как солнечная интерференция.

В этот период с 13:06 до 14:02 изображение в телевизоре может кратковременно "застынуть", распасться на пиксели или полностью исчезнуть. Такие помехи не длятся больше 25 минут. Такую информацию распространил департамент информполитики Свердловской области.

Ранее ситуацию с ежегодной солнечной интерференцией "Областной газете" разъяснял главный инженер Свердловского филиала РТРС Сергей Камалетдинов.

– В это время Солнце, спутники связи и приёмные антенны наземных станций спутниковой связи оказываются на одной линии, - рассказывал изданию специалист. - Солнце в этот период излучает радиошум широкого спектра частот, который заглушает полезный спутниковый сигнал. В результате сильно падает сигнал на приёмных спутниковых антеннах. По мере продвижения по горизонту Солнце проходит точку влияния приёма на конкретную территорию, и уровень полезного спутникового сигнала нормализуется.

Телезрителям рекомендуется не перенастраивать спутниковые приёмники, телевизионные антенны, цифровые приставки и телевизоры. После завершения прохождения Солнца качество приёма телеканалов восстановится.

Областная газета Свердловской области

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