Нехватка подарочных карт для пожилых свердловчан и изменения в начислении налогов на имущество: обзор номера "ОГ" за 2 октября

Доброе утро!

♦ В преддверии прошедших в середине сентября выборов всем пожилым свердловчанам, которые примут участие в голосовании, пообещали дать подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей. Это была хорошая и правильная идея, которая сулила сплошные плюсы – и её авторам, и жителям региона. Но в реальности получилось, мягко говоря, противоречиво: обещанные карты получили далеко не все. «Областная газета» решила разобраться в этой теме.

♦ Жители Свердловской области начали получать уведомления о том, какие налоги на имущество за 2020 год им начислены. У некоторых указанные в графах цифры вызвали недоумение. А всё потому, что правила начисления налогов несколько изменились. Подробнее об этом читайте здесь.

! «Облгазета» продолжает рассказывать о победителях нашего осеннего конкурса «С ОГорода на стол». Редакцию «ОГ» удивило письмо 73-летней Нины Зуевой из Талицы, которая не просто прислала фотографию своего богатого урожая тыкв, но и написала рецепты в стихах и даже сочинила «Оду тыкве». «ОГ» узнала у садовода с поэтическим даром, чем же так сильно её покорил этот овощ.