Какие изменения произошли в начислении налогов на имущество

5,3 млрд рублей планируется собрать за счёт имущественных налогов в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

Жители Свердловской области начали получать уведомления о том, какие налоги на имущество за 2020 год им начислены. У некоторых указанные в графах цифры вызвали недоумение. А всё потому, что правила начисления налогов несколько изменились. О них узнала «ОГ».

Начнем с не очень приятных новостей. Во-первых, с этого года налог на недвижимость начисляется по кадастровой стоимости, раньше его начисляли по инвентаризационной, которая была значительно меньше. В целом размер налога увеличился, но не у всех.

Во-вторых, в этом году налог на жильё заплатят те, кто ранее были от него освобождены. Их в регионе 200 тысяч человек. Это владельцы квадратных метров в домах, построенных в 2013 году и позже. В базе данных УФНС отсутствовала их инвентаризационная стоимость, поэтому и налоги не начислялись. Теперь, с переходом расчётов по кадастровой стоимости, «налоговые каникулы» для владельцев жилья в новостройках закончились.

Правда, чтобы подсластить пилюлю, государство установило понижающие коэффициенты на три предстоящих налоговых периода. В этом году при начислении налога на недвижимость будет применяться коэффициент 0,2, в следующем – 0,4, затем – 0,6. Ну а потом придётся платить сполна.

А теперь – о хорошем.

По-прежнему для льготных категорий граждан налогом облагается лишь один из двух объектов разных видов недвижимого имущества: одна квартира, дом, гараж. Причём начисляется налог на объект меньшей стоимости.

Действует и налоговый вычет по площади жилья: из налогооблагаемой базы жилого дома вычитается 50 кв. м, квартиры – 20 кв. м, комнаты – 10 кв. м. Плюс дополнительные вычеты предусмотрены на каждого ребёнка в многодетной семье.

– В итоге от налога в регионе оказались освобождены порядка 70 тысяч владельцев частных домов площадью менее 50 квадратных метров, – подчёркивает начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Павел Ваняшин. – Раньше они налог платили, теперь не будут. И в целом, благодаря льготам и налоговым вычетам, сумма начисленных налогов на имущество за 2020 год оказалась на 30 процентов меньше, чем за 2019 год, хотя количество плательщиков этого налога увеличилось.

Далеко не все владельцы имущества получат в этом году налоговые уведомления. В их числе те, у кого начисленный налог менее 100 рублей, у кого нет объектов налогообложения, а также те, у кого была переплата по какому-либо из налогов.

– С нынешнего года переплата по налогу на жильё может быть зачтена в счёт налога на транспорт или землю, – объясняет Павел Ваняшин.

Он напомнил, что налоги на транспорт, на жильё, на землю и на доходы, которые не были удержаны налоговыми агентами, следует уплатить до первого декабря 2021 года. Времени осталось не так уж много, но вполне достаточно, чтобы успеть снять все вопросы и исправить ошибки, если они имеются.

– В этом году по почте отправлена лишь треть уведомлений, а две трети загружены в кабинет налогоплательщика, – говорит Павел Ваняшин. – Сообщаю это для того, чтобы граждане заглянули в свой личный кабинет. К сожалению, некоторые этого не делают, пропускают уведомления и сроки уплаты налогов. В итоге набегают пени.

ЦИФРА 5,3 млрд рублей планируется собрать за счёт имущественных налогов в Свердловской области.

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