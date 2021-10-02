Лунный календарь

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2 октября 2021, 07:00

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2 октября пора заканчивать копку картофеля. Фото: Алексей Кунилов.

Рассказываем, какие работы лучше всего выполнить на своём участке в предстоящую неделю октября садоводам Среднего Урала.

2 октября пора заканчивать копку картофеля, луковиц и убирать на длительное хранение овощи. Возможна пересадка деревьев и кустарников. Самое время заняться заготовкой продукции впрок: консервированием, солением, квашением капусты, заготовкой соков и вина.

3, 4, 5 октября – деление и пересадка многолетних цветов, любая обрезка, полив растений, внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием, если требуется. Можно заняться заготовкой корней лекарственных растений.

6 и 7 октября разрешена уборка корнеплодов на хранение, обрезка растений, посадка кустарников.

8 октября, если позволит погода, можно вспахать участок. Полезными будут консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

  • Опубликовано в №183 от 02.10.2021 под заголовком «Время пахать участок»

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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