Карточный долг – долг чести

Накануне прошедших выборов всем пожилым свердловчанам, которые примут участие в голосовании, пообещали дать подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей. Но часть пенсионеров обещанные карточки не получила. Иллюстрация: Максим Смагин

Накануне прошедших в середине сентября выборов всем пожилым свердловчанам, которые примут участие в голосовании, пообещали дать подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей. Это была хорошая и правильная идея, которая сулила сплошные плюсы – и её авторам, и жителям региона. Но в реальности получилось, мягко говоря, противоречиво: одна часть пенсионеров обещанные карты получила, а другая часть – нет. И у этой второй части (весьма значительной, судя по звонкам в редакцию) возникло ощущение несправедливости и обмана: «Обещали же всем. А мне не дали. Почему так?».

Поскольку карты вручались – или должны были вручаться – членами избирательных комиссий (которые для обычных граждан – представители государства), то люди стали выражать свои претензии именно государству и его структурам. В частности нам – «Областной газете». Вот уже две недели мы принимаем звонки от рассерженных пенсионеров… Так почему же хорошая задумка оказалась плохо реализованной? Как для части свердловчан она превратилась из маленькой радости в большую обиду?

6 сентября на официальном сайте департамента информполитики све.рф появился, на первый взгляд, неприметный материал – о том, что подписано соглашение о создании подарочной карты для пенсионеров. Документ подписали министерство социальной политики области, областной совет ветеранов и Совет муниципальных образований Свердловской области. В тексте приводится комментарий заместителя губернатора Павла Крекова:

– Каждый год мы празднуем День пенсионера, проводим мероприятия, посвящённые этому празднику, организуем Месячник пенсионера. И ежегодно к проведению благотворительных акций для пожилых людей Свердловской области мы привлекаем наших социальных партнёров. И в этом году появился новый проект – подарочная карта для пенсионеров региона. Благодаря этому проекту, несмотря на невозможность массово отпраздновать собственный праздник, все пожилые люди услышат добрые слова, получат символический подарок.

В тексте говорится, что уже изготовлены подарочные карты с зачисленной суммой, которую можно потратить в одной из торговых сетей. Что средства на это выделил благотворительный фонд. Но после этого всплывает любопытная деталь: подарок пенсионеры могут получить на своём избирательном участке 17–19 сентября или во время голосования на дому. И, очевидно, чтобы убедить читателя, что всё нормально, автор материала отмечает, что по словам уже упомянутого Павла Крекова, «у избирательных комиссий уже есть практика вручения символических подарков в день голосования молодым избирателям, впервые пришедшим на участок».

Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков в разговоре с «ОГ» рассказал, кому пришла идея о выпуске подарочных карт для пожилых людей.

– В конце августа меня пригласили на встречу с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько и директором департамента внутренней политики губернатора Антоном Третьяковым. Вместе со мной там присутствовали министр социальной политики региона Андрей Злоказов, директор Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов и председатель его попечительского совета Яков Силин. Идею с карточками озвучил Антон Валерьевич. Нашему Совету ветеранов предложили заключить четырёхстороннее соглашение с минсоцполитики, фондом и Ассоциацией глав муниципальных образований Свердловской области. Мне назвали сумму, которую должны были выделить на карточки, – 65 миллионов рублей. А вот сколько на каждой карточке будет денег, разговора не было. Деньги большие, как отчитываться по ним, кому из пенсионеров перечислять, а кому нет — никто не объяснил (сказали, что всё решат после выборов). Поэтому я сразу отказался от какого-либо участия, раз всю ответственность хотели повесить на нас. Так что ни наш Совет, ни Советы ветеранов в муниципальных образованиях не имеют к подарочным карточкам никакого отношения.

Такое же решение принял председатель Совета муниципальных образований региона Владислав Пинаев. В разговоре с «Областной газетой» он сообщил, что его организация в распространении карт для пенсионеров не участвовала.

– Изначально четырёхстороннее соглашение по подарочным картам предложили заключить не Свердловскому областному благотворительному фонду, а региональному избиркому, – продолжил Юрий Судаков. – Но его председатель Владимир Русинов категорически отказался от участия в этом проекте, сославшись на то, что он противоречит федеральному законодательству. После его отказа и привлекли фонд.

Откуда деньги?

Средства на акцию – 105 миллионов рублей – выделил Свердловский областной благотворительный фонд. Это загадочная организация.

Найти о ней информацию не так-то просто: у фонда нет собственного сайта, а в сети нигде не фигурирует его телефон. Видимо, единственный способ задать вопрос сотрудникам фонда – обратиться в него лично, но и тут всё не так-то просто (см. врезку).

Когда мы обратились в Департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прояснить ситуацию, нам порекомендовали обратиться с официальными запросами к фигурантам этой истории. Мы вняли совету и направили свои вопросы в соответствующие структуры. Вот что мы спрашивали и что нам ответили (сразу бросается в глаза, что далеко не на всё). Министр социальной политики области Андрей Злоказов Вопросы «ОГ» Когда было подписано соглашение с избирательной комиссией области и какие обязанности берут на себя стороны соглашения? (По возможности, просим предоставить для ознакомления текст этого соглашения). Почему было принято решение о выдаче карт сотрудниками УИК, а не волонтёрами? Сколько карт было выпущено и из каких источников финансировался выпуск карт? Какая сумма на это была потрачена? Велась ли избирательными комиссиями отчётность по выдаче подарочных карт? Поступили ли в министерство эти ведомости? Избиратели, которые не получили карты на участках, заполняли специальные заявления, чтобы получить карты позже – какова судьба этих заявлений? Ответы Председатель избирательной комиссии области Владимир Русинов Вопросы «ОГ» На пресс-подходах в дни голосования вы говорили, что избирательные комиссии выдают подарочные карты по соглашению с областным минсоцполитики – какие обязанности берут на себя стороны соглашения? (По возможности, просим предоставить для ознакомления текст этого соглашения) Вы также сообщали, что полученные жалобы о проблемах с работой продуктовых карт вы передаёте в минсоцполитики – сколько таких жалоб поступило в избирательные комиссии? Кто курирует проект по выдаче подарочных карт по стороны Избирательной комиссии Свердловской области? Ответы Директор департамента внутренней политики области Антон Третьяков Вопросы «ОГ» Из каких источников были профинансированы выпуск и изготовление карт? Как учитывалась выдача карт пенсионерам? Сколько всего карт было вручено пожилым людям в дни голосования? Почему карт не хватило всем пенсионерам по старости, проживающим в Свердловской области? Предусмотрена ли какая-либо отчётность по выдаче карт? Ответы В X5 Group (компания управляет магазинами «Пятёрочка») Вопросы «ОГ» Почему X5 Group решила поучаствовать в этом проекте? Участвовала ли ваша компания в финансировании проекта? Сколько карточек уже было отоварено в магазинах «Пятёрочки»? Мог ли воспользоваться картой человек, который не является пенсионером? Многие читатели жаловались, что на карточках оказывалась сумма меньше 150 рублей либо карточки не работали. Почему это могло произойти? Ответ поступил по электронной почте: «Карты, о которых идет речь – это обычные подарочные карты «Пятёрочки», закупленные одной из организацийСвердловской области. Их может приобрести любой желающий (https://5ka.ru/giftcard/), будь то физическое лицо или организация. Это общедоступный инструмент».

Особой активности фонд, судя по документам, не проявляет. В 2020 году его баланс составлял 6,19 миллиона рублей, чистая прибыль – 246 тысяч рублей. В официальных документах, представленных в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчётности, указано, что на содержание организации в 2020 году было потрачено 775 тысяч рублей, а на целевые мероприятия – всего 50 тысяч рублей. При этом баланс фонда с момента его основания неуклонно сокращался: если в 2014 году он составлял 9,58 млн рублей, то к 2020 году он снизился на 35 процентов от первоначальной суммы (чуть больше 6 млн).

Узнать, откуда у фонда в этом году появилось дополнительно почти 100 миллионов рублей, – невозможно. Как отмечают опрошенные «ОГ» бухгалтеры, в силу федерального законодательства на счета благотворительных фондов поступают обез-личенные денежные средства. Жертвователями могут быть любые физические или юридические лица – фонды аккумулируют эти поступления и так же обезличенно распределяют их нуждающимся или тратят на предусмотренные уставом цели.

Просчитались?

Молва о том, что пенсионеры могут получить на участках подарки, в начале сентября мгновенно ушла в народ. Для кого-то из пожилых людей карточка даже стала реальным стимулом прийти на выборы. Одна из читательниц даже звонила в редакцию и делилась переживаниями, что если решит проголосовать на дому, подарок не получит.

Так или иначе члены участковых комиссий добросовестно выдавали карточки на всех участках в пятницу, 17 сентября. В субботу всё тоже проходило спокойно. Но в воскресенье в разных районах Екатеринбурга стали сообщать, что карточки на участках закончились. С этим столкнулась и сотрудник «Областной газеты», которая пришла проголосовать на один из участок в микрорайоне ЖБИ.

– В комиссии сказали, что карточки кончились. Поэтому многие подходили к членам избирательной комиссии с вопросами. Нам выдали бланки заявлений, где нужно было указать свои паспортные данные и адрес. Эти бланки обещали отправить в Свердловский областной благотворительный фонд на Большакова, 105.

Судя по инструкциям, которые были выданы членам участковых избирательных комиссий, они должны были вести строгую отчётность по выдаче карт. Но даже несмотря на это, подарков пенсионерам не хватило, а официальные структуры так и не обозначили, сколько карт было роздано за три дня голосования.

Пенсионеры обиделись

После выборов в редакцию стали поступать звонки от разгневанных читателей, которые не получили обещанные карточки или по какой-то причине не смогли отоварить их в магазине.

Нехватка карточек обнаружилась по всей области. Тамара Михайловна Тутынина из посёлка Сарана Красноуфимского округа рассказала:

– У нас 500 человек в посёлке пенсионеров, а карточек выделили только 100. Кто за это всё ответит? Хамство! Про деревни вообще забыли. Это безобразие. Мне 85 лет, я каждый раз хожу голосовать. Сама! У нас в посёлке говорят, что они там карточки между собой поделили! Мне сказали, что надо написать заявление. Надеюсь, что карточку получу, раз сказали, что всем дадут – значит, должны дать.

4 главные ошибки организаторов акции, приведшие к массовому недовольству свердловских пенсионеров 1. Недостаточное количество карт. Согласно официальным данным, было выпущено 700 тысяч карт. Между тем только пенсионеров по возрасту в области (согласно данным Росстата) 900 тысяч человек. А вместе с иными категориями пенсионеров (инвалидами, военными и т. д.) их у нас, по состоянию на 1 января 2021 года, было 1 млн 331 928! То есть почти в 2 раза больше, чем изготовили карт. Закономерно, что всем карт не хватило. 2. Подключение к проведению акции членов избирательных комиссий. Выполнение любых задач, не связанных с процессом голосования, – это, мягко говоря, не функционал избиркомов. Помимо того, что выдача карт отвлекает сотрудников от исполнения их прямых обязанностей, она ещё создаёт в сознании людей крепкую связку: карты – это государство, власть. И недовольство от недоставшихся карт превращается в недовольство властью... Что мешало поручить выдачу карт волонтёрам (которых, как нам сообщили, было в избытке)? Они могли сидеть на выходе с участков и выдавать карты проголосовавшим. 3. Отсутствие строгой отчётности. Карты выдавались без документального фиксирования: пенсионеры за них нигде не расписывались. Как следствие – сейчас невозможно сказать, сколько карт дошло до людей, а сколько сгинуло непонятно где. 4. Отсутствие обратной связи. Пенсионерам, которым не досталась карта, некуда обратиться со своими претензиями: у оператора проекта – Свердловского областного благотворительного фонда – нет ни сайта, ни номеров телефонов в открытом доступе.

Замкнутый круг

Между тем пенсионеры, которые не получили карты и написали соответствующие заявления, так и не дождались обещанного подарка к празднику. За две недели так и не перезвонили нашей коллеге, которая написала заявление в Свердловский областной благотворительный фонд. А попытки выяснить судьбу её заявления превратились в настоящий квест.

В Кировской территориальной избирательной комиссии пояснили, что заявления передали в администрацию Кировского района и нашей коллеге нужно просто дождаться заветного звонка. В приёмной районной администрации подтвердили: действительно, обзвон пенсионеров идёт и всем им будут выданы карты, которые не раздали на других участках. Затем нас перевели на специалиста, который занимается обзвоном. Девушка на другом конце провода попыталась нас успокоить:

– Дождитесь своей очереди, у меня всё-таки 300 заявлений, я звоню по датам.

– Но нам до сих пор не позвонили, может быть, нашего у вас нет?

В течение нескольких минут девушка перебирает заявления в стопке и сообщает, что мы оказались правы. Потом оказывается, что в числе заявлений вовсе нет ни одного от избирателей микрорайона ЖБИ. В Кировской территориальной комиссии такому положению дел удивились, уточнили номер участковой комиссии и обещали прояснить ситуацию. Через несколько часов нам сообщили, что все заявления с участков микрорайона ЖБИ были переданы в районную администрацию, и посоветовали: «Если так принципиально получить эту карточку – обратитесь в администрацию района, напишите заявления ещё раз. Я думаю, вам не откажут».

Ещё раз: сама по себе идея выдавать пожилым людям к региональному празднику День пенсионера подарочные карты с некоторой суммой денег – добрая и правильная. Стремление чиновников хоть как-то помочь гражданам в наше непростое время заслуживает всяческого одобрения.

И было бы здорово, если бы эта новация не оказалась лишь привязкой к выборам, а превратилась бы на Среднем Урале в ежегодную традицию.

Впрочем, это – задача на будущее. А прямо сейчас власти должны подумать, как помочь тем, кто в этом году по чьему-то недосмотру или халатности остался обделённым. История-то ведь про карты, а у нас в народе говорят: карточный долг – это долг чести. Его надо возвращать, невзирая ни на что.

Справка «ОГ» Свердловский областной благотворительный фонд был зарегистрирован в Едином госреестре юридических лиц 9 сентября 2014 года. Учредителями организации стали Свердловская областная организация Всероссийского общества инвалидов и председатель Общественной палаты Свердловской области прошлых созывов Станислав Набойченко. Как сказано в справке о фонде, его благотворительная деятельность направлена на содействие социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая помощь гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, а также на улучшение социальной защиты отдельных категорий лиц и развитие общества в целом. Поскольку телефон данной организации в открытом доступе обнаружить не удалось, журналисты «Областной газеты» съездили по указанному адресу. В здании на Большакова, 105, где, судя по реквизитам, находится благотворительный фонд, располагается Министерство социальной политики Свердловской области. К сожалению, подняться в кабинет 135 нам так и не удалось. Охранник на проходной заявил, что пройти через турникет представители СМИ смогут только, если их встретят на проходной. После недолгих пререканий охранник всё-таки предложил обратиться в окно вахты и попытаться оформить пропуск. На вахте девушка в форме предложила для начала позвонить по внутреннему телефону организации, указанному в синей папке на столе. Мы позвонили... На том конце провода трубку сняла девушка, которая, выслушав нас, заявила, что организации под названием «Свердловский Областной благотворительный фонд» в указанном кабинете... нет. Тогда на вахте нам предложили позвонить в Общественную приёмную минсоцполитики. А там нас уведомили, что в указанном кабинете сейчас действительно находится другое учреждение – областная организация инвалидов. При этом, по заверениям собеседницы, в момент визита «ОГ» в офисах никого на месте не было, поэтому провести журналистов наверх она также наотрез отказалась.

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