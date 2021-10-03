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Общество
3 октября 2021, 09:00

Евгений Куйвашев поддержал инициативу об учреждении статуса "Достояние Среднего Урала"

Евгений Куйвашев

Глава региона подписал указ о поддержке инициативы. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал инициативу областной Общественной палаты об учреждении звания "Достояние Среднего Урала". В этом году будет проведён конкурс на разработку знака (эмблемы) этого общественного статуса.

Глава региона подписал указ о поддержке инициативы. Согласно документу, Общественная палата должна разработать положение о проведении ежегодного конкурса по присвоению звания, а затем осуществлять функции конкурсной комиссии.

"В целях сохранения и развития культурно-исторического и общественного потенциала Свердловской области как неотъемлемого условия обеспечения социально-экономического развития области, популяризации объектов, определяющих уникальность и самобытность Свердловской области среди субъектов РФ, способствующих росту авторитета в России и за рубежом, учитывая обращение Общественной палаты Свердловской области постановляю: поддержать инициативу...", - говорится в тексте документа, опубликованного на региональном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с инициативой о присвоении статуса "Достояние Урала" в апреле этого года выступил председатель Общественной палаты и Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. Звание будут присваивать известным уральцам и организациям, которые формируют положительный имидж региона. Награждение планируется проводить в День образования области 17 января. Региональная Общественная палата готова организовать конкурс по отбору кандидатов на новое звание.

"У нас в области есть примеры многолетней деятельности организаций, имена которых признаны и в России, и за её пределами. Уральская женская волейбольная команда "Уралочка", "Карполь" – это наши спортивные бренды. Лариса Крапивина возглавляет "Каравеллу", созданную Владиславом Крапивиным. Разве это не символ Екатеринбурга? Александр Пантыкин носит неформальный титул "дедушка уральского рока". Уральский рок – это признанное явление в мире современной музыки", – заявлял ранее Александр Левин.

Отметим, что сейчас известным уральцам присваивают звания "Почётный гражданин Свердловской области", а также награждают их знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью".

Областная газета Свердловской области

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