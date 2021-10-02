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2 октября 2021, 12:08

В Екатеринбурге умер бывший член Общественной палаты Олег Скворцов

Олег Скворцов

Олег Скворцов последние годы занимал пост директора департамента лингвистики Уральского гуманитарного института УрФУ. Фото: пресс-служба Уральского федерального Университета

Бывший член Общественной палаты Екатеринбурга Олек Скворцов умер. Ему было 59 лет.

Причина смерти не уточняется. Глава Екатеринбурга, Администрация города Екатеринбурга, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской Думы выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью Олега Скворцова, сообщается на сайте администрации города.

Досье

Олег Георгиевич Скворцов родился 9 ноября 1961 года в Свердловске. В 1983 году окончил Свердловский государственный педагогический университет по направлению иностранных языков. С 1983 по 1985 годы он служил в армии в роли переводчика, а 1988 году поступил в аспирантуру на кафедру лексики английского языка Московского педагогического государственного университета им. Ленина. Позже получил учёную степень кандидата филологических наук.

В период с 2010 по 2020 годы являлся членом Общественной Палаты города Екатеринбурга. В различные годы занимал пост заместителя председателя этого представительного органа.

С 2018 года стал возглавлять кафедру иностранных языков Уральского гуманитарного института (УГИ) УрФУ. В 2019-ом стал директором департамента лингвистики УГИ УРФУ.

Областная газета Свердловской области

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