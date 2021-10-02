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Общество
2 октября 2021, 16:45

На территории Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней изымают животных

Свинка

Свиней изымают у хозяев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области объявлен карантин из-за африканской чумы свиней. На поражённой территории изымают этих животных.

Распоряжение Правительства Свердловской области "Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Свердловской области" подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В нём говорится об изъятии всех половозрастных групп свиней и (или) продуктов животноводства в личном хозяйстве гражданина Савина, где выявили первые случаи заражения, а также из всех хозяйств любой формы собственности, находящихся на карантинной территории (в радиусе 20 км). В документе также сказано, что всем, у кого забрали животных, возместят ущерб.

В пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области рассказали, что 30 сентября во время обхода угрожаемой зоны в лесу Камышловского района была найден свалка из 37 свиных туш. Ветеринары взяли вробы и провели анализы. Диагноз АЧС установлен.

Региональный Россельхознадзор открыл горячую линию по африканской чуме свиней. О случаях падежа домашних и диких свиней можно сообщить по номерам телефонов: +7 (343) 227-48-40, +7 (958) 13-52-518.

Напомним, карантинные меры ввели в Камышловском районе Свердловской области. После того, как 27 сентября в личном подсобном хозяйстве был выявлен падеж трёх животных, в Свердловской областной ветеринарной лаборатории исследовали взятые пробы. Был выявлен геном вируса африканской чумы свиней.

Областная газета Свердловской области

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