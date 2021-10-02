Темы дня

Общество
2 октября 2021, 18:00

Очистные сооружения Невьянска сбросили сточные воды в реку Нейву

Невьянская башня и водохранилище

В Невьянске очистные сооружения сбросили сточные воды в реку.Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области произошёл сброс сточных вод в реку. Очистных сооружений города Невьянска испортили воды Нейвы.

Сотрудники Минприроды Свердловской области обнаружили на мелководном участке русла реки Нейва скопление рыхлых отложений с характерным запахом хозяйственно-бытовых стоков. Об этом они рассказали в Instagram.

Специалисты отобрали пробы сточных вод в районе выпуска с очистных сооружений города, а также природных вод реки Нейва в месте обнаружения, выше и ниже по течению реки.

"По данным Министерства право пользования водным объектом на указанном участке акватории реки Нейва предоставлено МУП "Невьянский водоканал НГО" для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод с территории очистных сооружений биологической очистки сроком до 23.12.2022", - говорится на странице министерства.

По результатам анализов министерство в отношении эксплуатирующей организации определит комплекс мер в рамках имеющихся полномочий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.10.2021, 18:00 / Общество
Очистные сооружения Невьянска сбросили сточные воды в реку Нейву
02.10.2021, 17:40 / Общество
На трассе М-5 "Урал" досрочно завершили реконструкцию моста через реку Синару
02.10.2021, 16:45 / Общество
На территории Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней изымают животных
02.10.2021, 16:02 / Экономика
Россия продлила действие продуктового эмбарго
02.10.2021, 15:05 / Общество
В Свердловской области из-за смога объявлена первая степень опасности