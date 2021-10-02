Очистные сооружения Невьянска сбросили сточные воды в реку Нейву

В Невьянске очистные сооружения сбросили сточные воды в реку.Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области произошёл сброс сточных вод в реку. Очистных сооружений города Невьянска испортили воды Нейвы.

Сотрудники Минприроды Свердловской области обнаружили на мелководном участке русла реки Нейва скопление рыхлых отложений с характерным запахом хозяйственно-бытовых стоков. Об этом они рассказали в Instagram.

Специалисты отобрали пробы сточных вод в районе выпуска с очистных сооружений города, а также природных вод реки Нейва в месте обнаружения, выше и ниже по течению реки.

"По данным Министерства право пользования водным объектом на указанном участке акватории реки Нейва предоставлено МУП "Невьянский водоканал НГО" для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод с территории очистных сооружений биологической очистки сроком до 23.12.2022", - говорится на странице министерства.

По результатам анализов министерство в отношении эксплуатирующей организации определит комплекс мер в рамках имеющихся полномочий.