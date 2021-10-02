Президент РФ присвоил специальное звание начальнику Уральского таможенного управления

Алексей Фролов возглавляет Уральское таможенное управление с июля 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

Президент Владимир Путин подписал Указ "О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам таможенных органов Российской Федерации". Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов получил звание генерал-лейтенанта таможенной службы.

"Присвоить специальные звания: генерал-лейтенанта таможенной службы Фролову Алексею Николаевичу", - говорится в Указе главы государства. Всего новые звания, согласно документу, получают девять таможенников.

Напомним, что Алексей Фролов возглавляет Уральское таможенное управление с июля 2020 года. Он сменил на посту Максима Чмору, который перешёл на службу в центральный аппарат ФТС России. Спустя год работы на посту Алексей Фролов дал эксклюзивное интервью "Областной газете".

Справка "ОГ" Алексей Фролов родился в Кургане в 1970 году. Окончил Курганский машиностроительный институт в 1993 году и Российскую таможенную академию в 2001 году. Трудится в таможенных органах с 1995 года. С 2006 года руководил Ханты-Мансийской таможней, а затем Челябинской. В 2012 году перешёл на работу в аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, где занял пост начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата уральского полпреда. В декабре 2018 года Алексей Фролов был назначен первым замначальника Уральского таможенного управления.