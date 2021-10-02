Темы дня

Общество
2 октября 2021, 21:48

Президент РФ присвоил специальное звание начальнику Уральского таможенного управления

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов

Алексей Фролов возглавляет Уральское таможенное управление с июля 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

Президент Владимир Путин подписал Указ "О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам таможенных органов Российской Федерации". Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов получил звание генерал-лейтенанта таможенной службы.

"Присвоить специальные звания: генерал-лейтенанта таможенной службы Фролову Алексею Николаевичу", - говорится в Указе главы государства. Всего новые звания, согласно документу, получают девять таможенников.

Напомним, что Алексей Фролов возглавляет Уральское таможенное управление с июля 2020 года. Он сменил на посту Максима Чмору, который перешёл на службу в центральный аппарат ФТС России. Спустя год работы на посту Алексей Фролов дал эксклюзивное интервью "Областной газете".

Справка "ОГ"

Алексей Фролов родился в Кургане в 1970 году. Окончил Курганский машиностроительный институт в 1993 году и Российскую таможенную академию в 2001 году. Трудится в таможенных органах с 1995 года. С 2006 года руководил Ханты-Мансийской таможней, а затем Челябинской. В 2012 году перешёл на работу в аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО, где занял пост начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата уральского полпреда. В декабре 2018 года Алексей Фролов был назначен первым замначальника Уральского таможенного управления.

Фото: Указ Президента РФ
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.10.2021, 22:23 / Общество
Владимир Путин назначил новых председателей районных судов в Свердловской области
02.10.2021, 21:48 / Общество
Президент РФ присвоил специальное звание начальнику Уральского таможенного управления
02.10.2021, 18:00 / Общество
Очистные сооружения Невьянска сбросили сточные воды в реку Нейву
02.10.2021, 17:40 / Общество
На трассе М-5 "Урал" досрочно завершили реконструкцию моста через реку Синару
02.10.2021, 16:45 / Общество
На территории Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней изымают животных