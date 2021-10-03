Владимир Путин присвоил государственные награды изобретателю из УрФУ и заведующему подстанцией скорой помощи

Владимир Путин наградил свердловчан. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами некоторых россиян. В список вошли изобретатель из УрФУ и заведующий подстанцией скорой помощи.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент наградил трёх свердловчан.

За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградили орденом Пирогова:

Сергея Меринова - заведующего подстанцией государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капинова город Екатеринбург".

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга наградили орденом Мужества:

Сергея Ворохобова - старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора, охраны водных билогических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управлении Федерального агентства по рыболовству.

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоили почётное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации":

Александру Попову - ведущему инженеру кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина".

Напомним, Президент Владимир Путин также подписал Указ "О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам таможенных органов Российской Федерации". Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов получил звание генерал-лейтенанта таможенной службы.