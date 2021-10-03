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Общество
3 октября 2021, 15:43

В Дубае проходит выставка ЭКСПО-2020, которую мог принять Екатеринбург

Плакат EXPO-2025 на домах екатеринбурга

Екатеринбург также боролся за проведение EXPO-2025. Фото: Владимир Мартьянов

В столице Объединённых Арабских Эмиратов - Дубае - проходит международная выставка ЭКСПО-2020. Екатеринбург боролся за проведение этого мероприятия в столице Урала.

Сейчас на выставке открыт павильон России. В церемонии открытия участвовали замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ТАСС.

Павильон представляет собой купольное помещение, оболочка которого состоит из многочисленных разноцветных нитей. Архитектором был Сергей Чобан. В павильоне представляют такие российские регионы, как: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, Коми, Якутия, а также Кавказские республики.

Российская сторона планирует провести 60  деловых и культурных мероприятий за время проведения "ЭКСПО-2020". В частности, театр "Санкт-Петербургская Опера" покажет оперу "Риголетто", будет организован фестиваль русского фольклора, а также детский музыкальный фестиваль. 4 ноября на выставке выступит танцевальный коллектив Бориса Моисеева, а в рождественские дни пройдет фестиваль From Russia with... Также гости выставки могут посетить лекции о русской культуре, шахматные турниры, уроки русского языка и кинопоказы.

Напомним, Россия подавала заявку на участие в выставке неоднократно. Екатеринбург предлагали в качестве принимающей стороны для ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025. В первом случае мы проиграли Дубаю, во втором - японскому городу Осаке.

 В этом году Россия первой подала заявку на участие в ЭКСПО-2030. Его предлагают провести в Москве.

Областная газета Свердловской области

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