В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки

Военно-морской флот России впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск". Стрельба признана успешной.

Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Ракета поразила условную цель, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Напомним, в феврале 2019 года Президент РФ Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Циркон". Почти спустя год из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках лётных испытаний данной ракетой впервые была выполнена стрельба по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

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