В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка на Щербакова

Площадь объекта составит 3 168 квадратных метра. Фото: сайт компании "Бау Микс".

Екатеринбургский аквапарк на улице Щербакова станет больше. Проект строительства второй очереди "Лимпопо" прошёл экспертизу.

По данным Единого государственного реестра заключений, "строительство II очереди Аквапарка с оздоровительным центром и бассейном открытого типа" получило положительное заключение. На сайте проектно-строительной компании "Бау Микс", подготовившей проектную документацию, уточняется, что площадь объекта составит 3 168 квадратных метра.

Фото: сайт компании "Бау Микс"

"Областная газета" направила запрос в аквапарк с просьбой уточнить стоимость и сроки строительства. На момент публикации ответа не было.