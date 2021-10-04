Темы дня

Общество
4 октября 2021, 15:12

В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка на Щербакова

проект аквапарка

Площадь объекта составит 3 168 квадратных метра. Фото: сайт компании "Бау Микс".

Екатеринбургский аквапарк на улице Щербакова станет больше. Проект строительства второй очереди "Лимпопо" прошёл экспертизу.

По данным Единого государственного реестра заключений, "строительство II очереди Аквапарка с оздоровительным центром и бассейном открытого типа" получило положительное заключение. На сайте проектно-строительной компании "Бау Микс", подготовившей проектную документацию, уточняется, что площадь объекта составит 3 168 квадратных метра.

Фото: сайт компании "Бау Микс"

"Областная газета" направила запрос в аквапарк с просьбой уточнить стоимость и сроки строительства. На момент публикации ответа не было.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.10.2021, 15:29 / Общество
В Свердловской области 6 октября прозвучат сирены
04.10.2021, 15:12 / Общество
В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка на Щербакова
04.10.2021, 14:50 / Общество
С октября свердловские педагоги колледжей начали получать допвыплаты за кураторство
04.10.2021, 14:43 / Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физиологии и медицине
04.10.2021, 14:40 / Общество
Упавшая с 10-го этажа екатеринбурженка выжила