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Общество
4 октября 2021, 15:52

Владимир Путин присвоил государственные награды ещё двум свердловчанам

Владимир Путин

Владимир Путин подписал новый указ о награждении жителей Свердловской области. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил награды двум жителям Свердловской области. В список вошли председатель сельскохозяйственного кооператива и начальник межрегионального управления воздушного транспорта.

Подписанный Указ Президента России о награждении государственными наградами Российской Федерации размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ присвоил почётное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" Александру Бердюгину - председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Завет Ильича" (Ирбитский район).

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен Александр Шулепов - начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

На минувшей неделе стало известно, что Владимир Путин наградил также изобретателя из УрФУ, заведующего подстанцией скорой помощи в Екатеринбурге и старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Областная газета Свердловской области

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