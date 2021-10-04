Зритель должен душой тянуться к искусству…

Специально ко Дню учителя актёры театра и кино Лариса Удовиченко и Сергей Колесников сыграли спектакль для преподавателей.

Как учителя стараются привить любовь к знаниям у своих учеников, так и любимые актеры театра и кино Лариса Удовиченко и Сергей Колесников решили воспитывать у зрителя любовь к искусству. Вместе они создали спектакль-концерт «Возможная встреча», где театральные номера переплетаются с эстрадными. Актёры поют, читают стихи Бориса Пастернака, Александра Блока и Владимира Лугового, а также общаются со зрителями.

«Возможная встреча» состоялась при поддержке Благотворительного фонда РМК и мультимедийного парка «Россия – моя история». В преддверии Дня учителя спектакль подарили друзьям парка – это около шестидесяти преподавателей школ и колледжей. Разглядев возможности мультимедийного центра, они стали постоянными посетителями выставок. Вместе со своими учениками преподаватели изучили все экспозиции: это интерактивные выставки «Александр Невский. Судьба России», «Николай Кузнецов. Человек - легенда» и выставка, посвящённая Великому русскому исходу «Эскадра уходит в вечность».

«Важно, чтобы и педагоги уделили себе время и побыли в тёплой атмосфере, ни о чём не думали, ничего не проверяли, не обсуждали рабочие моменты, а просто наслаждались прекрасным», - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.