Очки с видеокамерой и японская виагра: какие запрещённые товары чаще всего прячут в международных посылках?

Высота почты на конвейерных лентах достигает одного метра. Таможенникам приходится разгребать эти кучи и пропускать через рентген каждое МПО, чтобы не допустить ввоза в Россию запрещённых товаров. Фото: Галина Соловьёва

25 октября Федеральная таможенная служба России отметит 30-летие своего создания. В минувшую пятницу накануне праздника начальнику Уральского таможенного управления Алексею Фролову указом Президента РФ было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы. За день до этого события журналисты «ОГ» встретились с ним и посетили почтовый таможенный пост в аэропорту Кольцово, чтобы своими глазами увидеть, как в уральской столице оформляют посылки из-за рубежа и борются с контрабандой запрещённых товаров.

Преступные нити

За последний год число международных почтовых отправлений (МПО), принятых в грузовом терминале аэропорта Кольцово, снизилось на 40 процентов: если за первые 8 месяцев 2020-го их было 19,1 миллиона, то за аналогичный период текущего года – всего 11,4 миллиона. И дело здесь не в последствиях коронакризиса и ухудшении материального положения граждан, а в том, что этой весной Почта России открыла в новосибирском аэропорту Толмачёво новый логистический центр с производительностью до 1,5 миллиона посылок и писем в сутки. Поэтому часть МПО, которые традиционно доставляли в Екатеринбург, теперь перенаправляют в столицу Сибири. Правда, работы у таможенников от этого не убавилось: они всё так же осуществляют контроль за посылками со всего мира, которые заказывают жители Свердловской области и других регионов страны.

– В аэропорту Кольцово сортировка МПО операторами почтовой связи до сих пор производится вручную, а не автоматизированно, как это происходит в Новосибирске. По этой причине сроки доставки посылок не всегда укладываются в принятые нормативы, из-за чего Почта России распределяет их в более современные логистические центры, – говорит заместитель начальника почтового таможенного поста Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Фёдор Кузнецов. – При этом количество и объём отправлений, пересылаемых в целом через российскую границу, не снижается, а наоборот, растёт. Только на нашем таможенном посту число отправленных за рубеж посылок за 8 месяцев этого года выросло примерно на 20 процентов.

Технические средства для негласного получения информации пользуются у россиян особой популярностью при заказе МПО из Китая. Фото: Галина Соловьёва

Увеличение рынка МПО вызвано развитием интернет-торговли и открытием новых маркетплейсов, где можно найти любые товары для личного пользования – от корейских планшетов до швейцарских часов. На почтовый таможенный пост в аэропорту Кольцово эти отправления поступают авиационным и автомобильным транспортом. В связи с тем, что пропускная способность терминала МПО, по данным Почты России, составляет всего до 25 тысяч писем и до 1,6 тысячи бандеролей и посылок в сутки, отправления скапливаются в больших холщовых мешках, которыми заставлена четверть зоны таможенного контроля. Из хранилища они попадают на три конвейерные ленты шириной чуть более метра, где их подвергают радиационной проверке. Затем операторы регистрируют почту, сканируя трек-номера, а таможенники пропускают её через досмотровую рентгеновскую технику.

Заместитель начальника почтового таможенного поста Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Фёдор Кузнецов показывает на экране эндоскопа, как выглядит лампочка со встроенной видеокамерой. Фото: Галина Соловьёва

На мониторе с высоким разрешением можно увидеть перевозимые товары в мельчайших деталях. После «просветки» 99 процентов МПО доставляют до конечных адресатов, а вот оставшийся процент подвергают таможенному досмотру. Список предметов, запрещённых к ввозу на территорию России и Евразийского экономического союза, довольно обширен. Это рыболовные сети из синтетических мононитей с размером ячеи менее 100 миллиметров и диаметром нитей менее 0,5 мм, контрафактная продукция, наркотики, холодное оружие и технические средства для негласного получения информации. Причём последняя категория пользуется у россиян повышенным спросом – людей не останавливает даже то, что за приобретение такой техники грозит уголовная ответственность.

– Все запрещённые товары приходят к нам из Китая, – поясняет Фёдор Кузнецов. – Это GPS-трекеры, отмычки для различных замков, светодиодные лампы, солнцезащитные очки и крючки для душевых кабин со встроенными видеокамерами. Часто заказывают из-за рубежа контрафакт: пиратские автосигнализации StarLine, брелоки и ключи к зарубежным автомобилям, так называемый «японский тэнсу» – это аналог «Виагры». Из холодного оружия чаще всего пересылают ножи и кастеты. После обнаружения запрещённых товаров мы выясняем, кто их заказал. Опрашиваем получателя сначала по телефону, потом письменно. Нарушителю выписываем штраф, а товар отправляем за счёт почты обратно. С начала этого года мы завели уже 147 дел об административных нарушениях.

Площадь зоны таможенного контроля МПО в аэропорту Кольцово составляет 1573 квадратных метра. Фото: Галина Соловьёва

Сигареты в матрасах

Если случаев импорта запрещённых товаров в МПО не так уж и много, то их экспорт приобретает всё более массовый характер. В большинстве случаев из России за границу отправляют сигареты или продукцию двойного назначения, например, бронежилеты. Делают это не рядовые граждане, а контрабандисты. Они либо скрывают такие МПО от таможенного контроля, либо не декларируют их. Как говорят таможенники, в этом году сильно участились случаи, когда блоки с сигаретами прячут в детских матрасах или коробках с пищевыми продуктами. В основном их поставляют в Великобританию, Германию и США, где стоимость пачки сигарет в 8–10 раз выше, чем в России.

Этот детский матрас, который пытались отправить в Великобританию, был полностью напичкан сигаретами. Фото: Галина Соловьёва

– Наша основная задача – недопущение как ввоза, так и вывоза запрещённых товаров, – отмечает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. – Последнее время таможенные органы уделяют достаточно большое внимание пресечению незаконного оборота табачных изделий. Только в текущем году сотрудниками почтового таможенного поста аэропорта Кольцово выявлено более 11 тысяч пачек сигарет, которые вывозились за рубеж. Среди них были сигареты российского, казахстанского и белорусского производства. Причём на российских сигаретах акцизные марки были поддельными, а часть продукции вообще признана контрафактной.

Чтобы упорядочить работу почтовых таможенных постов, ФТС России решила их реформировать. С 1 октября в российской столице заработала Центральная почтовая таможня. Она была создана на базе Московской таможни для оптимизации процессов досмотра международных почтовых отправлений, пересылаемых через границу. А уже в феврале 2022 года в состав новой структуры войдут 8 таможенных почтовых постов, расположенных в других регионах. Среди них будет и почтовый таможенный пост в аэропорту Кольцово. По словам его сотрудников, централизация таможенного контроля МПО позволит качественнее выявлять запрещённые к пересылке товары и противодействовать контрабандистам. Хорошо было бы реформировать и логистический центр Почты России в грузовом терминале Кольцово, чтобы увеличить его пропускную способность и сократить время получения посылок из-за рубежа. Но пока о таких планах официально ничего не известно.

Между тем «Облгазета» поздравляет Алексея Николаевича Фролова с присвоением специального звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Алексей Фролов родился в Кургане в 1970 году. Окончил Курганский машиностроительный институт в 1993 году и Российскую таможенную академию в 2001 году. В таможенных органах работает с 1995 года. В 2008–2012 годах возглавлял Челябинскую таможню. С 2012 по 2018 год – начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО. В декабре 2018 года назначен на должность первого заместителя начальника УТУ, а в июле 2020 года стал его руководителем. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и ведомственными медалями.