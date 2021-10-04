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Общество
4 октября 2021, 19:01

Владимир Путин учредил в России День отца

Отец с ребёнком на качели

Роль отца тоже важна в психологическом формировании ребёнка. Фото: Павел Ворожцов

В России учредили День отца. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент России Владимир Путин.

Подписанный документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В Указе сказано, что праздник создан в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. День отца будет отмечаться в третье воскресенье октября. В 2021 году это 17 октября.

Напомним, Министерство труда РФ вынесло на общественные обсуждения предложение о создании в России Дня отца в конце июля этого года. Изначально с этой инициативой выступила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

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