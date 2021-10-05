Всё об обязательной вакцинации на Среднем Урале, голодовка в Ивдельском ГО и запрещённые посылки - главное в номере "ОГ" за 5 октября

Доброе утро! Чем обернётся введение обязательной вакцинации от ковида отдельных категорий граждан в Свердловской области, почему жители двух посёлков в Ивдельском ГО объявили голодовку и какие запрещённые товары прячут в международных посылках чаще всего - обо всём этом в свежем номере "Облгазеты".

5 октября на Среднем Урале вступает в силу постановление управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области №5–24/1 от 1.10.2021 об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей. Если же сотрудник отказывается от вакцинации, руководитель организации обязан отстранить его от работы или перевести на дистант. "ОГ" разбиралась, чем это продиктовано, насколько законно, чем обернётся для экономики и как обстоит с вакцинацией в других странах.

25 октября Федеральная таможенная служба России отметит 30-летие своего создания. В минувшую пятницу накануне праздника начальнику Уральского таможенного управления Алексею Фролову указом Президента РФ было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы. За день до этого события журналисты "Областной газеты" встретились с ним и посетили почтовый таможенный пост в аэропорту Кольцово, чтобы своими глазами увидеть, как в уральской столице оформляют посылки из-за рубежа и борются с контрабандой запрещённых товаров.

На днях издание «Вечерние ведомости» растиражировало информацию: жители посёлков Бурмантово и Хорпия (входят в Ивдельский ГО) объявили голодовку. Причина – отсутствие электричества в их населённых пунктах с весны этого года. Свой ультиматум сельчане в письменном виде изложили мэрии округа, документ попал в соцсети и оброс гневными комментариями в адрес властей.