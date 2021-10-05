В МФЦ появился новый сервис для представителей коренных малочисленных народов России

На севере Свердловской области проживают представители коренного малочисленного народа манси. Фото: Станислав Богомолов

Представители коренных малочисленных народов смогут подавать заявления на включение в единый список через МФЦ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

От тех, кто живёт в труднодоступных местах, документы сможет подавать община.

Ожидается, что единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, упростит назначение им льгот. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей. Гражданам не придётся собирать пакет документов, чтобы подтвердить национальную принадлежность, уполномоченные органы будут получать необходимую информацию сами. Обновлённый порядок заработает с 7 февраля 2022 года.

"Сейчас, чтобы попасть в этот список, человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

Добавим, что в России сейчас числятся 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Представители этих народов сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.

На севере Свердловской области проживают представители коренного малочисленного народа манси. По данным администрации Ивдельского городского округа на середину 2021 года, там числилось около 140 манси. Из них половина находится в посёлках, 68 человек обитает в лесах. В школе-интернате учится девять детей. Манси ведут традиционный для своего народа образ жизни: охотятся, рыбачат, занимаются собирательством дикоросов. Подробнее об этом читайте в материале "Областной газеты" "Мука, лодки и интернет: в чём нуждаются свердловские манси в 2021 году?".