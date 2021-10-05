Форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге начался с очередей

VIII Международный форум 100+ TechnoBuild пройдёт с 5 по 7 октября. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" стартовал Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Желающих, по всей видимости, оказалось слишком много, на входе образовались очереди.

Об этом рассказал сотрудник "Областной газеты", который работает на форуме. Как видно на снимках, некоторые участники мероприятия пренебрегли коронавирусными ограничениями. Часть гостей находятся в выставочном центре без масок, дистанция не везде соблюдается.

После официального открытия форума в 10:30 на стенде Свердловской области (павильон №1), на входе стало свободнее. Теперь гости толпятся на некоторых площадках. Большое скопление людей отмечается на площадке мэрии Екатеринбурга, где презентуют проекты благоустройства городского пруда.

Подробности с мероприятия читайте в ближайшем номере "ОГ".

Фото: Галина Соловьёва

VIII Международный форум 100+ TechnoBuild пройдёт с 5 по 7 октября. В этом году его тема – "Диалог регионов". В рамках мероприятия проходит более 120 секций, число экспонентов – 225, стран-участниц выставки – девять.

В дни работы форума от станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и обратно организован бесплатный трансфер. Автобусы ходят каждые 15–20 минут, начиная с 8:30. Последний шаттл отправляется до станции метро в 19:00, сообщает департамент информполитики Свердловской области.