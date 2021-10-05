Свердловская область получит 60,5 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора отходов

Охват населения раздельным сбором отходов уже достиг 30%. Фото: Алексей Кунилов.

Кабмин РФ выделил из федерального бюджета 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Эти деньги распределят между 46 субъектами.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Соответствующий документ размещён на сайте Правительства РФ. Свердловской области достанется 60 млн 558 тысяч рублей. На эти средства планируется приобрести 4 тысяч контейнеров, уточняет департамент информполитики региона.

Отмечается, что для достижения целей и задач нацпроекта "Экология" к 2030 году на Среднем Урале планируется построить или реконструировать 12 мусоросортировочных комплексов. Сейчас комплексы работают в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Алапаевске. Их совокупная мощность по сортировке отходов превышает 200 тысяч тонн в год. Утилизацией ТКО занимаются свыше 50 организаций.

Полностью перевести потребителей на новую систему обращения с отходами в Свердловской области планируется в 2024-2025 году.

По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, охват населения раздельным сбором отходов уже достиг 30%. "Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель", - отмечает она.

Фото: документ

Ранее "Областная газета" писала, что жители Екатеринбурга выбрасывают около 3,8 млн кубометров мусора в год. Горожан призвали перейти на раздельный сбор мусора или сдавать отходы в спецпункты. Подробнее об этом читайте тут.

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