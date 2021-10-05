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5 октября 2021, 18:18

Названа дата проведения юбилейного ПМЭФ

ПМЭФ

В 2021 году форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны. Фото: Владимир Мартьянов.

Стали известны даты проведения 25-того Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие запланировано на 15-18 июня 2022 года.

Страной-гостем выступит Египет. По словам советника Президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета форума Антона Кобякова, уже сегодня ряд стран выразили заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022.

По данным Фонда Росконгресс, ПМЭФ-2021 стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны.

Областная газета Свердловской области

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Названа дата проведения юбилейного ПМЭФ