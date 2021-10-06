"Вызов" космосу, новая книга о Демидовых и 25-летие подвига Евгения Парчинского и Юрия Задворных - главное в номере "ОГ" за 6 октября

Доброе утро! Как будут проходить съёмки первого фильма в космосе, ради чего в Музее дизайна и архитектуры Екатеринбурга собрались литераторы, историки, архивисты, представители фундаментальной науки и ведомств, а также какой подвиг 25 лет назад совершили Евгений Парчинский и Юрий Задворных - обо всём этом читайте в свежем номере "Облгазеты".

Вчера с Международной космической станцией успешно состыковался пилотируемый корабль «Союз МС-19» с уникальным экипажем: на МКС прибыли актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Им предстоит первыми в мире снять в космосе игровой фильм с рабочим названием «Вызов». Наравне с Юлией Пересильд к полёту готовилась её дублёр актриса Алёна Мордовина. В космонавтике это обычная практика: дублёром первой женщины-космонавта Валентины Терешковой была свердловчанка Ирина Соловьёва. Никто из них до последнего момента не знал, кто же всё-таки ступит на борт корабля «Восток-6» 16 июня 1963 года и проведёт вне Земли три коротких дня, которые попадут в вечность. Космос – это всегда драма. Так было 58 лет назад, так есть и сейчас. Ведь не зря сюжет космического фильма завязан вокруг девушки-врача, которая в силу драматических обстоятельств должна за месяц подготовиться к полёту на МКС и отправиться туда для спасения жизни космонавта.

В Екатеринбурге, в Музее дизайна и архитектуры, состоялась масштабная презентация книги «Урал Демидовых». Масштабная в том смысле, что «ради одной-единственной книги» собрались не только литераторы, историки, архивисты, представители фундаментальной науки и ведомств, обеспечивающих внешние связи Урала и России. «Урал Демидовых» подвиг тронуться с места статусных и занятых персон из Нижнего Тагила и Кыштыма, прежних демидовских вотчин. Оставить все прочие дела «ради одной-единственной книги» на этот раз стоило, ведь новинка открывает целый книжный сериал.

25 лет назад, 6 октября 1996 года, машинист локомотивного депо Егоршино Свердловской железной дороги Евгений Парчинский и его помощник Юрий Задворных предотвратили страшную катастрофу – столкновение пассажирского поезда с двигавшимся ему навстречу на большой скорости маневровым локомотивом. За свой поступок Евгений Парчинский, единственный из железнодорожников страны, был удостоен звания Героя Российской Федерации, Юрия Задворных наградили орденом Мужества.