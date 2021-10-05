Владимир Путин призвал в ближайшие годы убрать из городов мусорные полигоны

К2023 году в стране ликвидируют 149 незаконных свалок. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин призвал ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны в черте городов. Речь об этом шла на совещании с членами Правительства РФ.

Глава государства отметил, что "основные усилия сегодня направлены на снижение объёма загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который местами копился десятилетиями". Он уточнил, что это касается и свалок, передаёт ТАСС.

О борьбе с несанкционированными свалками Президенту РФ рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, информирует Telegram-канал Правительства. По её данным, с 2018 года было рекультивировано 29 таких свалок, ещё 53 - рекультивируют сейчас. Благодаря проведённой работе уже свыше 2 млн россиян стали жить в более экологичной среде. Она также сообщила, что к 2023 году в стране ликвидируют 149 незаконных свалок.

Кстати, по словам Виктории Абрамченко, самая крупная из ликвидированных свалок была расположена неподалёку от Среднего Урала – в Челябинске. Благодаря её рекультивации вредные выбросы в атмосферу города сократились на 30%.

Ранее стало известно, что кабмин РФ выделил 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Эти деньги распределят между 46 субъектами. Свердловской области достанется 60 млн 558 тысяч рублей.

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