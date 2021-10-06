На сказочный ледовый город в Екатеринбурге выделят 24 миллиона: каким он будет

Эскизный проект ледового городка 2021/2022. Фото: из документации с сайта госзакупок

В Екатеринбург темой ледового городка на сезон 2021/2022 станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На создание сказочного городка на площади 1905 года из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей.

Согласно проекту, в ледовом городке снова поставят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. В центре появится "остров Буян", на котором изо льда сделают замок высотой не менее 12 метров.

Для детей поставят тематические горки под названиями: "Емелина печка", "Жар птица", "Царевная лягушка", "Колобок", Сорока белобока", горка-чаша "Яичко не простое, золотое". Городок традиционно украсят арочные ворота, фигуры Деда мороза и Снегурочки. Кроме того, исполнителю предстоит создать интерактивные композиции со сказочными персонажами.

Подрядчика выберут 1 ноября. Он будет обслуживать ледовый городок до его закрытия, предварительно, до 23 января 2022 года, организовывать праздничные мероприятия для всех возрастных групп. Напомним, что открытие обычно происходит в последние дни года, а в новогоднюю ночь городок работает круглосуточно. В этом году официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря.

Исполнитель должен будет обеспечить круглосуточную охрану ледовых скульптур и дежурство электрика.

Фото: из документации с сайта госзакупок