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6 октября 2021, 08:17

На сказочный ледовый город в Екатеринбурге выделят 24 миллиона: каким он будет

Эскизный проект ледового городка 2021/2022. Фото: из документации с сайта госзакупок

Эскизный проект ледового городка 2021/2022. Фото: из документации с сайта госзакупок

В Екатеринбург темой ледового городка на сезон 2021/2022 станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На создание сказочного городка на площади 1905 года из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей.

Согласно проекту, в ледовом городке снова поставят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. В центре появится "остров Буян", на котором изо льда сделают замок высотой не менее 12 метров.

Для детей поставят тематические горки под названиями: "Емелина печка", "Жар птица", "Царевная лягушка", "Колобок", Сорока белобока", горка-чаша "Яичко не простое, золотое". Городок традиционно украсят арочные ворота, фигуры Деда мороза и Снегурочки. Кроме того, исполнителю предстоит создать интерактивные композиции со сказочными персонажами.

Подрядчика выберут 1 ноября. Он будет обслуживать ледовый городок до его закрытия, предварительно, до 23 января 2022 года, организовывать праздничные мероприятия для всех возрастных групп. Напомним, что открытие обычно происходит в последние дни года, а в новогоднюю ночь городок работает круглосуточно. В этом году официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря.

Исполнитель должен будет обеспечить круглосуточную охрану ледовых скульптур и дежурство электрика.

Фото: из документации с сайта госзакупок

Напомним, ледовый городок 2020/2021 в Екатеринбурге (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше, по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы. Кроме того, свои коррективы внесла погода. Всё время было морозно. Городок был посвящён 130-летию (в 2021 году) со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг "Волшебник Изумрудного города". Иначально на него планировалось потратить 24,2 миллиона рублей. Однако затем его стоимость снизилась.

Областная газета Свердловской области

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