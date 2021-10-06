На сказочный ледовый город в Екатеринбурге выделят 24 миллиона: каким он будет

В Екатеринбург темой ледового городка на сезон 2021/2022 станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На создание сказочного городка на площади 1905 года из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей.
Согласно проекту, в ледовом городке снова поставят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. В центре появится "остров Буян", на котором изо льда сделают замок высотой не менее 12 метров.
Для детей поставят тематические горки под названиями: "Емелина печка", "Жар птица", "Царевная лягушка", "Колобок", Сорока белобока", горка-чаша "Яичко не простое, золотое". Городок традиционно украсят арочные ворота, фигуры Деда мороза и Снегурочки. Кроме того, исполнителю предстоит создать интерактивные композиции со сказочными персонажами.
Подрядчика выберут 1 ноября. Он будет обслуживать ледовый городок до его закрытия, предварительно, до 23 января 2022 года, организовывать праздничные мероприятия для всех возрастных групп. Напомним, что открытие обычно происходит в последние дни года, а в новогоднюю ночь городок работает круглосуточно. В этом году официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря.
Исполнитель должен будет обеспечить круглосуточную охрану ледовых скульптур и дежурство электрика.
Напомним, ледовый городок 2020/2021 в Екатеринбурге (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше, по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы. Кроме того, свои коррективы внесла погода. Всё время было морозно. Городок был посвящён 130-летию (в 2021 году) со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг "Волшебник Изумрудного города". Иначально на него планировалось потратить 24,2 миллиона рублей. Однако затем его стоимость снизилась.