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Общество
6 октября 2021, 11:46

18-метровая стела появится на въезде в Нижний Тагил на месяц раньше

въездной знак

18-метровый въездной знак обойдётся городу в 10,5 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов.

Въездной знак на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов в Нижнем Тагиле планируют открыть на месяц раньше. Проект уже выполнен на 60%.

Завершены все бетонные работы, выставлена часть металлоконструкций. Сейчас специалисты приступили к облицовке гранитом (используется три вида – исетский серый, карельский чёрный и южно-султаевский коричневый) бетонного основания. Площадь облицовочной плитки составляет 198 "квадратов", общая масса камня – 35 тонн.

Установка архитектурной композиции "Нижний Тагил – город трудовой доблести", по данным подрядчиков, может завершиться уже в этом месяце. На этой неделе к стеле привезут буквы для надписи "Нижний Тагил". В работе ещё находятся макет ордена Трудового Красного Знамени, которым был награждён город, а также герб муниципалитета.

"Остаётся совсем немного времени до того момента, когда наконец-то у Нижнего Тагила появится достойный его въездной знак" – передаёт слова главы города Владислава Пинаева пресс-служба мэрии.

18-метровый въездной знак обойдётся городу в 10,5 млн рублей. Подрядчиком выступает компания из Тюмени.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" Президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года.

Сюжет

Города трудовой доблести
Несколько городов Свердловской области могут получить звание «Город трудовой доблести».

Областная газета Свердловской области

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