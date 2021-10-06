В выходные ярмарки пройдут в 18 муниципалитетах Свердловской области

Свердловчан ждут универсальные и сельскохозяйственные ярмарки. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные, 9 и 10 октября, жителей Свердловской области ждут на ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты в 18 муниципалитетах региона.

В этот раз список выглядит следующим образом:

Армиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (9 октября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (9 октября с 9:00 до 18:00); Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (9 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (9 октября с 9:00 до 17:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); Академика Шварца, 17 (9 и 10 октября с 10:00 до 20:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); Академика Шварца, 17 (9 и 10 октября с 10:00 до 20:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (9 и 10 октября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (9 и 10 октября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "Золотая осень" и "Дары лета" на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки "Золотая осень" и "Дары лета" на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (9 октября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (9 октября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" на ул. Союзов и ул. Станционной (9 и 10 октября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" на ул. Союзов и ул. Станционной (9 и 10 октября); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (10 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (10 октября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (9 и 10 октября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (9 и 10 октября); Богданович – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43 (9 октября с 10:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 43 (9 октября с 10:00 до 15:00); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (9 октября с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (9 октября с 9:00 до 17:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (10 октября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (10 октября с 11:00 до 15:00); Ревда – универсальная ярмарка "Урожай 2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (9 и 10 октября с 8:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка "Урожай 2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (9 и 10 октября с 8:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Так, заявленная в списках регионального министерства АПК и потребительского рынка ярмарка на площади 1905 года (Екатеринбург) не состоится. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе горадминистрации.