Лопни моя силиконка!

"Красная бурда" представляет: самые страшные клятвы.
Не сойти мне с этого уровня!
Голову даю на облысение!
Не свести мне татуху с этого места!
Расспроси меня Дудь!
Разрази меня стул!
Не сойти мне с этого кресла!
Саркози меня Макрон!
Да чтоб я смог!
На киборга клянусь!
Да чтобы у меня слёзы отсохли!
На камеру клянусь!
Век воблы не едать!
Лопни моя резинка в шесть часов!
Гадом клянусь!
Да чтоб ты сдох, если я вру!
Да чтоб меня на ноль разделило!
Не сойтись мне с этой, как её!..
Заголиться мне на этом месте!
Вот те крем на пузе!
По матери клянусь!
Да я привитый, век вони не слыхать!
Забери меня бабай! Съешь меня дядя милиционер!
Отсохни моё либидо!
Будь я пропит!
Провалиться мне на этой явке!
Блоком клянусь!
Опубликовано в №186 от 07.10.2021
Сюжет
"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.