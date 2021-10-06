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6 октября 2021, 15:26

Лопни моя силиконка!

"Красная бурда" представляет: самые страшные клятвы.

Не сойти мне с этого уровня!

Голову даю на облысение!

Не свести мне татуху с этого места!

Расспроси меня Дудь!

Разрази меня стул!

Не сойти мне с этого кресла!

Саркози меня Макрон!

Да чтоб я смог!

На киборга клянусь!

Да чтобы у меня слёзы отсохли!

На камеру клянусь!

Век воблы не едать!

Лопни моя резинка в шесть часов!

Гадом клянусь!

Да чтоб ты сдох, если я вру!

Да чтоб меня на ноль разделило!

Не сойтись мне с этой, как её!..

Заголиться мне на этом месте!

Вот те крем на пузе!

По матери клянусь!

Да я привитый, век вони не слыхать!

Забери меня бабай! Съешь меня дядя милиционер!

Отсохни моё либидо!

Будь я пропит!

Провалиться мне на этой явке!

Блоком клянусь!

Опубликовано в №186 от 07.10.2021

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