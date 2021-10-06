В Екатеринбурге создан Экспертно-консультативный совет по ключевым вопросам развития города

Власти Екатеринбурга создали Экспертно-консультативный совет по ключевым вопросам развития муниципалитета. Фото: Павел Ворожцов.

В целях реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года был создан Экспертно-консультативный совет. Состав ещё не утверждён.

Соответствующее постановление №2126 размещено на официальном сайте горадминистрации. Как говорится в приложении к документу, заседания совета - постоянно действующего консультативно-совещательного органа - будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Общее число членов, осуществляющих свою деятельность в совете на безвозмездной основе, составит не более 39 человек. Кандидатуры председателя и его зама определит глава Екатеринбурга. Остальных участников также выберет мэр, но уже с учётом полученных заявлений либо ходатайств от представителей органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих и коммерческих организаций.

Известно, что для повышения эффективности работы органов местного самоуправления по ключевым вопросам развития уральской столицы (в области энергетики, экологии, природопользования, охраны окружающей среды, создания комфортной городской среды) совет будет привлекать экспертов. В задачи нового органа входит:

Фото: документ

Ранее в Екатеринбурге появился Совет по сохранению и развитию культурного наследия города. В постановлении он назван Советом неравнодушных. Из более 1,5 миллиона горожан в состав нового коллегиального совещательного органа вошли только 39 человек. Это вызвало некоторое недоумение у граждан, которым небезразлично развитие мегаполиса. Подробнее об этом читайте здесь.