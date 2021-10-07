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7 октября 2021, 05:55

Индустриальная биеннале, 30-летие Уральского генеалогического общества и рабочая группа по КРТ - главное в номере "ОГ" за 7 октября

Доброе утро! В свежем номере "Областной газете" вы узнаете, кто будет руководить КРТ в Свердловской области, какой получилась VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства и как восстановить историю своего рода.

В Екатеринбурге открылась VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства. В создании выставки приняли участие 82 художника из разных стран мира, работы которых можно увидеть на семи площадках столицы Урала, а также в арт-резиденциях по всему Уральскому федеральному округу. «ОГ» побывала на ключевых экспозициях биеннале, чтобы понять – настала пора современного искусства или время от него уклоняться.

В сентябре Уральское генеалогическое общество отпраздновало своё 30-летие. О том, с чего начать летопись своей семьи, какие истории случаются во время расследований и как специалисты по генеалогии разгадывают загадки прошлого, в интервью «Облгазете» рассказала председатель Уральского генеалогического общества Эмилия Калистратова.

В Свердловской области создали рабочую группу по реализации решений о комплексном развитии территорий (КРТ), так называемой уральской реновации. При этом ранее в регионе уже была утверждена рабочая группа с похожими функциями, но немного иным составом. Подробности - в материале "Областной газеты"

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